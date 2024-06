Roberto Brasero anuncia la fecha al cambio que nos espera y que a muchos no le va a gustar: «La semana que viene igual…»

Anuncia Roberto Brasero la fecha al cambio que nos espera y al que muchos no les va a gustar, la primavera se despide con novedades importantes. Por mucho que queramos dejar atrás una serie de elementos que son propios de esta estación, lo que llega no es mejor.

Sino que estaríamos buscando una condición radicalmente distinta. Cuando las cosas empezaban a funcionar de forma muy distinta y en cierta manera debe acabar siendo muy diferente. El verano hace acto de presencia tal y como esperamos de él.

Anuncia la fecha del cambio Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no duda en mandarnos una información clara y directa de lo que nos está esperando. Es el primero en darnos una información más que detallada que nos permite saber en todo momento el tiempo que nos está esperando desde su canal de Antena 3.

Sin duda alguna el espacio de El Tiempo es uno de los que vamos a querer seguir en estos días en los que todo es posible y quizás nos despierta una cierta curiosidad. Con las vacaciones a las puertas, debemos estar preparados para poder afrontarlas y hacerlo de la mejor forma posible, sin condiciones.

Habrá llegado pues el momento de ponerse manos a la obra con algunas novedades importantes que hay que esperar. El verano ha llegado con una DANA que tiene las horas contadas y acabará siendo la antesala de algo muy diferente que puede acabar siendo lo que nos haga reflexionar de una forma muy distinta.

Sin duda alguna estaremos ante una situación para la que nos preparamos en estos días. El experto Roberto Brasero ya sabe muy bien a qué debemos enfrentarnos, con lo cual, estaremos listos para vivir ese cambio que tarde o temprano es el que llega con más fuerza de lo esperado.

Estas próximas horas la situación va a cambiar de forma radical y nos va a dejar una nueva etapa en un día a día en el que las cosas se van a mover de forma diferente. Para aquellos a los que no les guste el calor, será mejor que busquen una manera distinta de afrontar los cambios. Es hora de empezar a pensar en lo que está por llegar a gran velocidad sin aviso previo.

Esta es la previsión del tiempo de este experto

Roberto Brasero no duda en adelantarse y dar con una serie de elementos que nos acompañarán en estos días y que quizás hasta ahora no teníamos pendientes. La situación se puede complicar por momentos, especialmente si nos fijamos en las actualizaciones de los mapas del tiempo.

Tal y como nos indica desde El Tiempo en Antena 3: «Este viernes no se repetirán estas fuertes tormentas que están protagonizando la despedida de la primavera. La DANA ya se aleja y predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio y únicamente en el extremo norte se esperan cielos nubosos alguna lluvia débil y dispersa. Por la tarde crecerán nubes en el noreste peninsular, sierras de la zona centro y la isla de Mallorca, con probabilidad de algún chubasco disperso. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y poco nuboso al sur».

Con la retirada del DANA llega una espectacular subida de las temperaturas: «Subirán este viernes las temperaturas en de forma casi generalizada en la Península, en Baleares y en medianías de Canarias. La mañana, no obstante, seguirá siendo fresca para las fechas en las que estamos con mínimas incluso más bajas que las de hoy en el noreste. Será por la tarde cuando notemos un ascenso generalizado de las máximas salvo en el litoral de levante donde bajan un poco y en Canarias donde no cambian. Pero este viernes ya esperamos 30º en Toledo, 31º en Tarragona o 32º en Sevilla. El sábado serán todavía más altas, salvo en el Cantábrico donde no cambian porque seguirán las nubes con alguna llovizna y no pasarán de los 20º o 22º de máxima, mientras que en Andalucía superaremos ya los 35º a la sombra. Y el domingo en el sur, ya será un caluroso domingo de pleno verano y en el resto de España no tanto, pero con temperaturas, eso sí, más altas que las de hoy».

Por lo que será mejor que nos preparemos para el calor intenso. Realmente puede acabar siendo una especie de antesala de un verano que ya apunta maneras. Las altas temperaturas serán las que lleguen después de la tormenta, algo que quizás no esperaríamos ver, pero se convertirá en una realidad. Roberto Brasero no duda en publicar una previsión que nos pone en situación en este momento.