La confesión de Terelu Campos que destroza a Alejandra Rubio

La relación entre Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio se ha visto sacudida por una revelación inesperada. Durante una sesión de terapia guiada por la psicóloga Ana Sierra, la colaboradora abrió una puerta que llevaba años cerrada: su temor a padecer el mismo problema que condicionó la lucidez de María Teresa Campos. «A mí (si me pasara eso) me matas, compro la pastillita y me matas», reconoció que le dijo a Alejandra. Una frase contundente que se convirtió en lo más comentado de ¡De Viernes!, el programa donde vio la luz este suceso.

El impacto emocional de esa confesión sobre su hija es innegable. Alejandra, que apenas acaba de estrenar maternidad, se enfrenta ahora a la carga de saber que su madre preferiría no luchar si la enfermedad llamase a su puerta.

La aparición de Terelu en Supervivientes 2025 fue el detonante de un intenso proceso introspectivo. En la consulta de Ana Sierra repasó en voz alta episodios que, hasta entonces, habían permanecido encapsulados: complejos físicos, exigencias autoimpuestas y, sobre todo, la muerte de su madre. «El ir a Supervivientes ha supuesto una revolución», admitió al explicar por qué necesitaba desprenderse de lastre emocional.

Entre sus miedos, el que ocupa más espacio es la idea de verse atrapada en un cuerpo presente pero con la mente ausente. El problema de María Teresa Campos no sólo la conmocionó como hija, también la marcó como mujer que teme repetir una historia que considera cruel. «La peor enfermedad es la que te devora el cerebro por dentro», insistió durante la terapia, recordando que habría preferido cambiarse por su madre con tal de ahorrarle sufrimiento.

El miedo de Terelu Campos

A este temor se une otro fantasma: el cáncer. Terelu sobrevivió a dos tumores de mama y, aunque mantiene la imagen de mujer fuerte, confesó que el segundo diagnóstico «me arrasó la vida». Tras aquella revisión en la que el oncólogo pronunció la palabra más temida, optó por la doble mastectomía: decisión radical que dejó huella física y psicológica. La tertuliana reconoció que la intervención modificó su manera de relacionarse con los hombres y multiplicó una inseguridad que, al parecer, ya la inquietaba desde la adolescencia.

Atrás quedaron las noches en las que dormía tocándose el pelo, con pánico a despertar y encontrar mechones sobre la almohada. Ese instante resume la fragilidad que, en ocasiones, esconde tras la fortaleza que muestra frente a las cámaras. Alejandra Rubio, como es normal, teme ahora que cada chequeo médico de su madre genere una mala noticia. Esa inquietud coincide con la nueva maternidad de la joven, lo que intensifica el vértigo que está sintiendo.

Terelu Campos está en República Dominicana

Mientras todo esto sigue su curso, Terelu intenta administrar su agenda con una mezcla de urgencia y entusiasmo. Tras encadenar dos viajes de ida y vuelta a Honduras por el reality, ha puesto rumbo a República Dominicana para desconectar antes de asumir la sustitución de Emma García en verano, al frente de una sección en Fiesta. El teatro sigue siendo otra de sus prioridades y mantiene funciones programadas para los próximos meses, lo que confirma que, pese a los golpes, sigue avanzando profesionalmente.

Madre e hija tendrán que encontrar la forma de abordar el miedo que las separa y la ternura que las une. Siempre han tenido muy buena relación, hasta tal punto que Terelu se enfrentó a su hermana Carmen cuando esta arremetió contra Alejandra en los platós de Telecinco.

El legado de María Teresa Campos

El recuerdo de la matriarca flota sobre cada paso. El mal que apagó su magia es ahora el espejo donde Terelu Campos no desea mirarse. «Hubiera preferido que mi madre hubiese sido feliz aunque no me conociera. Hubiera preferido sufrir yo a que sufriera ella», confesó. Nunca habla de esto, por eso ha causado tanta sensación.

Ese legado, complejo y lleno de luces y sombras, condiciona el presente de una familia que nunca ha sabido vivir lejos del escaparate. Terelu sigue en el centro de la escena mediática, pero su confesión muestra la grieta por la que asoman las dudas más íntimas. Alejandra, por su parte, afronta el reto de digerir el mensaje y sostener a la vez su propia vida, marcada por la reciente maternidad y por la fama heredada. Rubio afronta todo esto desde Ibiza, primicia adelantada por LOOK hace unos días.

Ni las cámaras ni los titulares pueden resolver el diálogo que madre e hija tienen aplazado. Solo entre ellas, lejos del foco, podrán decidir cuál es el próximo paso. Las palabras de Terelu han reabierto preguntas incómodas. En la trastienda del espectáculo, ambas tendrán que encontrar un espacio común donde la enfermedad no dicte el relato y donde la herencia emocional de María Teresa Campos se transforme en un lazo que las una, no en un peso que las separe.