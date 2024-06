La periodista de OKDIARIO Laura Fernández-Cañas ha sufrido un grave y violento ataque esta tarde. Decenas de kirchneristas se han congregado este viernes en la Puerta del Sol para protestar contra la medalla internacional que la Comunidad de Madrid ha otorgado al presidente de Argentina, Javier Milei. Mientras la periodista de este diario hacía su trabajo y ejercía su derecho a la libertad de información, varios manifestantes se han dedicado a increparla, coaccionarla, insultarla e incluso le han propinado un manotazo.

En un primer momento, una mujer que participaba en esta movilización de activistas de izquierdas se dedicó a insultar a la periodista y al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, al tiempo que decía a la reportera que trabaja para un medio que «no le conviene». En todo momento y como se puede comprobar en el video, la periodista se mostraba tranquila y pacífica, indicando que sólo estaba haciendo su trabajo.

Tras eso, los congregados contra Milei pasaron a abuchear a la reportera de OKDIARIO y a otros periodistas freelance que cubrían la manifestación. «Fuera, fuera, fuera…», gritaban, al tiempo que la acusaban de ser «cómplice de los dictadores» y «manipuladora». La situación se agravó hasta el punto de que algunos manifestantes llegaron al contacto físico, haciendo que se le cayera el móvil. En todo momento, la compañera de OKDIARIO reivindicaba su derecho a informar sobre la manifestación y el acto de entrega de la medalla a Milei.

Llegó el momento en el que la policía tuvo que intervenir para proteger la integridad de la periodista, aunque no actuando contra quienes la atacaban sino, por no agravar la situación, alejar a la reportera de ese grupo que la increpaba. La crispación de los manifestantes creció tanto que Laura Fernández-Cañas se vio obliga a abandonar la manifestación porque peligraba su propia seguridad y no podía ejercer el derecho a la libertad de prensa.