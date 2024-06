La líder de los kirchneristas que protestarán por la medalla de Ayuso a Milei fue candidata de Podemos

Cecilia Denis, la líder de los kirchneristas que protestarán este viernes en la Puerta del Sol por la medalla internacional de la Comunidad de Madrid que ha concedido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al presidente de Argentina, Javier Milei, fue candidata de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de la capital en 2023 y en las autonómicas de 2021.

Denis, que en redes sociales se identifica como «activista de Podemos en Tetuán», ocupó el puesto número 48 en la lista al Consistorio de Madrid conformada por los morados en una candidatura conjunta con Izquierda Unida y Alianza Verde que encabezó Roberto Sotomayor. Sin embargo, esta opción no llegó ni al 5% de los votos y no consiguió representación alguna.

Asimismo, en la candidatura liderada por el ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2021, Cecilia Denis también concurrió, en este caso en el puesto 134.

Tras haber sido presidenta y portavoz de Amnistía Internacional en Madrid, Denis figura ahora al frente de la Junta Directiva de la asociación Argentina Soberana. De hecho, como presidenta de esta plataforma, ha encabezado diferentes protestas que han tenido lugar en Madrid en los últimos meses contra el Gobierno de Javier Milei. Así, participó en enero en la concentración celebrada frente a la embajada de Argentina en solidaridad con el paro general convocado en el país latinoamericano.

De igual modo, tomó la palabra ante asistentes y medios de comunicación en la plaza de Callao el pasado mayo en otra protesta contra Milei por su visita a España para participar en un acto político de Vox.

En esta ocasión, la asociación Argentina Soberana, que se identifica con las políticas kirchneristas y con el peronismo, ha convocado lo que califican como «acto de repudio» este viernes 21 de junio a las 20:00 horas en la esquina de la calle Alcalá con la Puerta del Sol para protestar por la entrega de la medalla de Madrid a Milei.

«El presidente Milei visita Madrid -reza en la convocatoria de estos kirchneristas con motivo de recibir un premio por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad. Paradójicamente, cuando esta semana han sido privadas arbitrariamente de su libertad y sin pruebas, 35 personas (profesores, maestros, vendedores ambulantes, músicos y estudiantes) por manifestarse pacíficamente frente al Congreso acusadas de delitos graves con agravante de acciones terroristas», dice la nota sobre estas detenciones en Buenos Aires. «Libertad ya a las y los presos políticos en Argentina», recoge el comunicado.

Viernes 21/6. 20hs Madrid. pic.twitter.com/d3TaUcaDNl — Argentina Soberana en Madrid 🇦🇷✌🏾 (@TodosMadrid) June 19, 2024

Además, la nota critica que «Argentina sufre desde hace 6 meses los desmanes económicos, sociales y culturales de un gobierno neoliberal y neocolonial liderada por el ultraderechista Milei».

La plataforma Argentina Soberana se define como una entidad formada por «argentinos y argentinas que vivimos en Madrid llegados como consecuencias del exilio de la dictadura cívico-militar, crisis económicas de los 90, 2001 y 2016 y motivos personales de estudios, reagrupación familiar o laboral». «Compartimos la convicción de apoyar las políticas nacionales y populares impulsadas desde 2003 hasta 2015 en Argentina por Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner)», sostiene la asociación que preside Cecilia Denis.

«El hambre y las ganas de comer se juntan el viernes en Madrid, Ayuso y Milei no quieren perder la oportunidad de estar juntos. La extrema derecha internacional trabaja en equipo, entre ellos se dan premios, entre ellos se felicitan, entre ellos se hacen publicidad», han subrayado desde dicha plataforma en las últimas horas.

Extrema izquierda

La cercanía entre Argentina Soberana, convocante de la protesta de este viernes, y los partidos políticos de extrema izquierda con representación en el Congreso de los Diputados, es total. En la protesta del pasado enero, la propia organización de Cecilia Denis agradeció expresamente a «las compañeras y compañeros de CCOO, UGT, Podemos, Izquierda Unida, Sumar, hermanos latinoamericanos y demás participantes» su apoyo en dicho acto.

La compañera de filas de Denis y líder de Podemos, Ione Belarra, criticó este jueves que la presidenta Isabel Díaz Ayuso esté dispuesta a dar la medalla internacional de la Comunidad a Milei «de forma irregular», asegurando que su formación prevé recurrir la concesión de dicho galardón.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, la ex ministra manifestó que el reglamento autonómico para dar esta distinción estipula que los mandatarios extranjeros tienen que estar en el país «en viaje oficial». Según Belarra, Milei no lo está en esta ocasión, «a no ser que Ayuso crea que manda más que el Gobierno o el Ministerio de Exteriores», añadió.

«Se está otorgando esta medalla de manera absolutamente irregular incumpliendo la propia normativa de la Comunidad de Madrid, una decisión que por nuestra parte recurriremos ante las instancias oportunas», sentenció.