Bergerot manda un burofax a Ayuso para frenar la medalla a Milei: «Es una persona antidemocrática»

La líder de Más Madrid en la Comunidad, Manuela Bergerot, ha enviado un burofax a Isabel Díaz Ayuso para frenar la entrega al presidente de Argentina, Javier Milei, de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Para la formación de izquierdas, esta condecoración no cumple con la ley y asegura que Ayuso ha acometido la «máxima deslealtad» por parte del Ejecutivo regional al «arrogarse competencias en política exterior».

El encuentro entre Milei y Ayuso ha capitalizado parte del Pleno de la Asamblea de este jueves. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado un «honor» recibir al presidente de Argentina, «elegido por amplia mayoría en las urnas por el pueblo», y dice no tener la culpa de que este realice visitas institucionales a gobierno diferentes y no se reúna con «aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente» no solo a él sino «a todos los gobiernos que no son de su signo».

Algo que para Más Madrid no es suficiente y ha servido de argumento para atacar a Ayuso. «Más allá de la evidencia de que tal reconocimiento pretende otra confrontación con el gobierno de España, esta vez en política exterior, demostrando una vez más la máxima deslealtad con nuestras instituciones, arrogándose competencias en política exterior que no son de la Comunidad de Madrid y poniéndose de parte de un gobierno extranjero frente a la política exterior de España, el ciudadano Javier Milei, que viene en visita privada a España, representa la lucha antisocial, y, por lo tanto, antidemocrática, contra la justicia social, contra la igualdad de género, contra la libertad de prensa y manifestación y contra todos los valores que los demócratas madrileños debemos defender y reconocer», ha sentenciado la de Más Madrid.

En este burofax, que Bergerot ha remitido directamente a Ayuso, argumenta que esta distinción se entrega a líderes extranjeros que acuden a la región en «visita oficial». Desde la formación de Mónica García han apuntado a que el presidente argentino no cumple esta condición porque se ha publicitado como «una visita privada». «No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la ley madrileña (que rige las distinciones)», expone la misiva.

Un honor recibir a Milei

Ayuso ha defendido que «si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo», ellos no tienen «la culpa». Según ha trasladado, para el Gobierno regional es «un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina».

«Tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares; que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey, y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos», ha sostenido.

Esto mientras, según ha expuesto la presidenta, les «quitan infraestructuras y proyectos a Madrid». «Y ustedes, los socialistas madrileños, se callan, mientras tienen a un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha lanzado, para a renglón seguido sostener que el Ejecutivo está «borrando delitos» provocando que los españoles no sean «iguales ante la ley».