La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado un «honor» recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, «elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo», y dice no tener la culpa de que éste realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con «aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente» no solo a él sino «a todos los gobiernos que no son de su signo».

Así ha respondido al socialista Juan Lobato durante el pleno de la Asamblea en Madrid después de que éste haya reprochado a Ayuso que dé una medalla en nombre de todos los madrileños a quien, en su opinión, insulta a toda España. «No lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños. Dígale a Milei que somos el país de Europa que más crece, el primer país europeo donde se aprobó primero el matrimonio gay, donde se puede abortar libremente, explíquele por qué somos un gran país», ha dicho el líder socialista.

Ayuso también ha pedido a Lobato que no le dé lecciones de lealtad cuando «tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares; que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey, y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos».

Vox: «Milei vendrá con la motosierra»

La reunión de este viernes con Milei ha sido utilizada también por la bancada de Vox. Su portavoz, Rocío Monasterio, ha avisado a la presidenta de que si Milei se entera de que el Gobierno regional ha aumentado el gasto público, entrará en la Real Casa de Correos «con una motosierra».

Monasterio ha arremetido contra Ayuso por la revisión de las tarifas del Canal de Isabel II. Ante esto, la presidenta le ha recordado que no se sube la tarifa en un 5% para todos los madrileños, sino solo para los grandes consumidores.

Durante su intervención, la portavoz de Vox ha afeado también que ya se cierre el periodo de sesiones en la Asamblea y los portavoces vayan a tener tres meses de vacaciones cobrando 14.000 euros cada uno. La presidenta le ha recordado que aunque no vengan a la Asamblea, su Gobierno está constantemente trabajando y que las vacaciones empezarán para ella si «tener un micro durante tres minutos, es todo de lo que vive».

Pisos turísticos

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha preguntado a la presidenta de los madrileños cómo valora las actuaciones de su Ejecutivo en materia de pisos turísticos.

Ante esto, Ayuso, ha vinculado la proliferación de viviendas de uso turístico a las leyes «intervencionistas» del Gobierno central que favorecen la «inquiokupación».

La presidenta ha sacado pecho de que su Gobierno ha duplicado las inspecciones y están insistiendo para «perseguir a aquellos que reinciden» aplicando la legislación donde «se están creando problemas». Ha recalcado su defensa de la vida de barrio pero también ha mostrado su bienvenida a los turistas que son los «grandes embajadores» de la región. En este sentido Ayuso ha recordado que son 250.000 empleos los que genera el turismo, pero a «Más Madrid le da igual porque viven del comunismo y la subvención».