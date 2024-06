Manuel Carrasco emociona al compartir el proceso de composición de ‘Libélula’, a piano

Manuel Carrasco hace magia con su música, de eso no cabe duda. Desde que comenzó a dar sus primeros pasos en la industria musical, el artista ya empezaba a dejar claro que su talento y su arte eran muy especiales. A lo largo de su carrera profesional, han sido muchos lo sencillos que han marcado al público por sus versos, siendo uno de los más recientes el tema Libélula.

Recordemos que la canción forma parte de la banda sonora del documental Mis ganas ganan, de la fallecida influencer Elena Huelva. Un proyecto muy importante por el que se están recaudando fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing.

Manuel Carrasco está muy orgulloso de contribuir en esta buena causa, por ello nunca dudó en participar en este proyecto. Asimismo, el artista decidió titular la canción como Libélula debido a que este insecto era un símbolo muy especial para la influencer.

«Qué bonito haber formado parte de todos estos momentos en la vida de Elena y haber puesto la canción al documental de su historia», fueron las palabras del artista al estrenar el sencillo. Por ello, recientemente, el artista decidió compartir en sus redes sociales el momento en el que la canción comenzó a tomar forma.

De esta manera, los seguidores de Carrasco descubrieron que el tema, primeramente, nació al piano con unas notas escritas en una libreta. Un proceso compositivo absolutamente maravilloso donde el andaluz vuelve a demostrar el gran talento que alberga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Libélula es un single cuyos versos hablan de cómo hay luces que se apagan, pero, a pesar de ello, siempre vuelven a encenderse y nos acompañan. «Una estrella fugaz que no nos ha abandonado. Cuánta gente se va y cuánta nos transforma», cita en una de las estrofas de la canción.

Como no podía ser de otra manera, los seguidores de Manuel Carrasco en Instagram no dudaron en comentar su publicación. «Qué bonito por Dios. Amo», «Sublime como todo lo que haces», «Solo tú puedes puedes lograr que el dolor, sea menos dolor. El no perder jamás la esperanza ni la las fuerzas. TAN SOLO TÚ!!!», le escribieron algunos usuarios.

«Que afortunada me siento de coincidir contigo en esta vida. Manuel eres almíbar. Gracias», «Te quiero, te queremos. La canción más bonita del mundo», «Que no se apague nunca esa Luz», agregan otros.

Manuel Carrasco celebra su estreno en el Estadio Santiago Bernabéu

El pasado 2023 el artista brilló con luz propia al ritmo de su Corazón y Flecha Tour. Un reencuentro con sus fans donde tuvo la oportunidad de entonar muchas de las canciones que han marcado su carrera profesional. Pero, para fortuna de sus seguidores, este mes de junio habrá un show muy especial.

El final de una gira que ha arrasado en ventas y cuyo último evento tendrá lugar en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Una cita muy especial que cuya fecha fijada es el próximo 29 de junio en la capital española. Sin duda, una noche donde las emociones no van a faltar en ningún momento.