Ni aire acondicionado ni ventilador: el invento de Leroy Merlin que no necesita máquina exterior

Leroy Merlin tiene la solución para aquellos que no pueden renunciar al aire acondicionado y tampoco quieren meterse en grandes obras. Las altas temperaturas comienzan a hacer acto de presencia y todavía no ha llegado el verano. En estos momentos, contar con un buen aire acondicionado puede marcar una gran diferencia, proporcionando un oasis de frescura en medio del calor abrasador. Sin embargo, la instalación de unidades de aire acondicionado tradicionales puede ser complicada y costosa, especialmente debido a la necesidad de una unidad exterior. Por suerte, Leroy Merlin ofrece una solución innovadora y eficiente: el aire acondicionado que no requiere de una unidad exterior.

Este tipo de aire acondicionado es ideal para aquellos que buscan una instalación más sencilla y económica, sin sacrificar la eficiencia o la calidad del aire. Además, con la eliminación de la unidad exterior, no sólo se simplifica el proceso de instalación, sino que también se evitan problemas estéticos y de espacio, especialmente en apartamentos y edificios con restricciones para la instalación de equipos externos. Estos sistemas monobloque también tienden a ser más fáciles de mantener y reparar, lo que añade un beneficio adicional en términos de costos a largo plazo.

El aire acondicionado de Leroy Merlin que no necesita máquina exterior

En Leroy Merlin, encontramos una selección de aires acondicionados sin unidad exterior que destacan por su eficiencia energética y su capacidad de ofrecer confort en cualquier tipo de espacio. A continuación, exploraremos en detalle tres de los modelos disponibles que se han convertido además en los más vendidos: el aire acondicionado Consola Monobloc WFAE Window Airwell, el aire acondicionado portátil para caravanas Universalblue y el aire acondicionado monobloque QLIMA WDH235 PTC. Cada uno de estos productos tiene características únicas que los hacen ideales para diferentes necesidades y preferencias.

Aire acondicionado Consola Monobloc WFAE Window Airwell 2,75 kW

El aire acondicionado CONSOLA MONOBLOC WFAE WINDOW AIRWELL es una excelente opción para aquellos que buscan un sistema eficiente y silencioso. Con una potencia nominal de 2,75 kW y un caudal de aire de hasta 380 m³/h, este modelo es capaz de enfriar rápidamente cualquier habitación. Su tecnología Inverter permite un funcionamiento más eficiente en términos energéticos comparado con los sistemas tradicionales ON/OFF. Además, el uso de fluido R32, conocido por su bajo consumo energético, ayuda a reducir el impacto ambiental y a ahorrar en la factura eléctrica.

Este modelo también se destaca por su facilidad de instalación, ya que no requiere manipulación de fluidos y es adecuado para cualquier tipo de edificio, incluyendo los modulares. Su diseño compacto (375 x 560 x 710 mm) y su peso ligero (34 kg) facilitan su montaje en ventanas sin ocupar demasiado espacio. Incluye un mando a distancia, lo que permite controlar la temperatura y otras funciones cómodamente desde cualquier punto de la habitación. Con un nivel medio de potencia sonora de solo 47 dB(A), el WFAE asegura un ambiente tranquilo y confortable. Su precio es de 1824 euros y se ha rebajado a 989,99 euros.

Aire acondicionado portátil caravanas Universalblue 1250 fg

El aire acondicionado portátil para caravanas Universalblue es perfecto para aquellos que necesitan una solución flexible y portátil. Ideal para caravanas, campers, autocaravanas y ventanas de pisos o casas, este modelo combina lo mejor de un aire acondicionado portátil con la eficiencia de un sistema split. Con una potencia de 1.250 frigorías (5.000 BTU), es capaz de enfriar espacios de hasta 25 metros cuadrados, proporcionando un ambiente agradable en cuestión de minutos.

Este modelo destaca por su facilidad de uso y conectividad. Equipado con Wi-Fi, permite su control a través de aplicaciones móviles como Alexa o Google, ofreciendo una gran comodidad en su manejo. Su pantalla táctil con display, junto con tres modos de funcionamiento y un modo deshumidificador, aseguran que el aire acondicionado se adapte a todas las necesidades del usuario. Además, su clase energética A garantiza un consumo eficiente, reduciendo el gasto eléctrico. Su precio es de 736,59 euros.

Aire acondicionado monobloque QLIMA WDH235 PTC

El aire acondicionado monobloque QLIMA WDH235 PTC es una opción versátil y potente, adecuada para espacios de hasta 44 m². Este modelo no solo enfría, sino que también deshumidifica y calienta, convirtiéndose en una solución todo-en-uno para cualquier época del año. Con una capacidad de deshumidificación de 58 litros por día y un nivel sonoro de 59 dB, este aire acondicionado proporciona un ambiente cómodo y saludable.

Una de las características más destacadas del QLIMA WDH235 PTC es su conectividad Wi-Fi con tecnología Tuya, que permite un control remoto avanzado y personalización de las configuraciones según las necesidades del usuario. Además, su diseño incluye tres velocidades y un temporizador de 24 horas, ofreciendo una distribución óptima del aire gracias a sus aletas delanteras y rejillas verticales y horizontales. Su clase energética A en refrigeración y A+ en calefacción aseguran un rendimiento eficiente y económico, haciendo de este modelo una inversión inteligente para cualquier hogar. El precio es de 1129 euros.

En resumen, los aires acondicionados sin unidad exterior de Leroy Merlin ofrecen una solución práctica, eficiente y estética para quienes buscan mejorar el confort en sus hogares sin las complicaciones de las instalaciones tradicionales. Cada uno de estos modelos presenta características únicas que se adaptan a diferentes necesidades, garantizando siempre un alto rendimiento y ahorro energético.