Por mucho que pasen los años, está claro que los solteros que acuden a First Dates nunca dejarán de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchas personas para encontrar a su media naranja. De hecho, Yoanny, no ha dudado en vivir la experiencia de primera mano.

La canaria de 46 años llegaba al restaurante presentándose como una persona muy sexual y pasional. Además, sorprendió al señalar que se consideraba alguien mística porque desde hace unos años hacía rituales de Hoʻoponopono. «Se practica en Hawái, es una técnica de meditación para calmar las emociones y para sanar», explicó al equipo del programa.

Posteriormente, llegó David, su cita. El soltero es un entrenador personal madrileño de 51 años que no dudó en afirmar que la felicidad y el éxito residen en la paz mental. El primer encuentro entre los comensales fue bastante positivo. «Me ha gustado su pelo, su barba, cómo iba vestido», confesaba ella. Pero, poco tardaría la canaria en cambiar de opinión.

A la soltera no le hizo nada de gracia que su cita saludase a todos antes que a ella, algo que no dudó en comentar. «Es muy distante», destacó. Tras ello, la pareja de solteros pasó a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían gustos o aficiones en común. Fue así como el comensal le explicó que le gustaba hacer meditación, pero su prioridad era llevar una vida sana, basada en una dieta saludable y en el deporte.

Una serie de aspectos que a Yoanny no le agradaron mucho. «Que sea tan cuadriculado no me gusta», dijo. La velada fue transcurriendo y David quiso hacerle saber que era un amante de la filosofía. Pero, mientras demostraba su pasión no se percató de la reacción de su cita. «Qué aburrimiento, hemos venido para conocernos, pero no se muestra receptivo», comentó la mujer.

David en First Dates: «No me ha gustado su pelo, ni su forma de vestir (…) Me gustan más tapadas»

Otro de los temas en salir a la palestra fue el sexo, pues el soltero le dijo a su cita que le gustaba mucho. «¿Así? Quién lo diría», le dijo ella con sarcasmo. «¿Por qué?», replicaba él. «Con la charla esta filosófica que me has dado», le respondió la soltera. Una actitud que molestó al madrileño.

«¿Qué tiene que ver la filosofía con el sexo?», señaló él visiblemente molesto. «No sé», dijo ella medio riéndose. «Me ha molestado, que yo sea una persona espiritual no significa que no me guste el sexo», comentó él. «Cuando he metido el tema del sexo… menos mal porque me estaba muriendo de sueño (…) Ahí dije hay persona», dejó caer la canaria.

Pero, este incómodo momento fue suficiente para el soltero para saber que Yoanny no era la mujer que quería en su vida. «No me ha gustado su pelo, ni su forma de vestir (…) Me gustan más tapadas», reveló a las cámaras del programa. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, sí hubieron sorpresas. La soltera dejó la puerta a querer seguir conociendo a su cita, pero él dejó claro que no estaba por la labor.