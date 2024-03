First Dates sigue siendo una de las opciones favoritas del prime time en Cuatro, y las cifras de audiencia lo reflejan cada día. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Rosa y Gonzalo.

El soltero madrileño, de 51 años, llegaba al restaurante con mucha vitalidad e ilusión por conocer a su cita. «Tengo la energía y la mentalidad de los veinteañeros», comentó. Nunca ha pasado por el altar, pero afirma que todas las relaciones que han pasado por su vida han sido duraderas. «Nunca he sido infiel», señala.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO DE @cuatro con 3,7M de espectadores únicos, anota su TERCER MEJOR DATO DEL AÑO (9,9% y 1.389.000) 💘 Es segunda opción y vuelve a SUPERAR a su competidor en 2,4 puntos pic.twitter.com/1E1K9TJEAb — Mediaset España (@mediasetcom) March 5, 2024

Respecto a lo que busca en una mujer, el comensal lo tenía claro. «Me gustan las mujeres que aparte de un físico tengan también una historia», dijo. Su cita fue Rosa, una bailaora de flamenco madrileña, de 53 años. «Cuando hablo con la gente me siento con la misma energía que cuando tenía 30 años», admite.

La primera impresión entre la pareja fue bastante positiva, pues ambos quedaron encantados con la elección del equipo del programa. «Es pequeña, pero tiene algo que me ha hecho decir ‘ostras qué tía’», confesaba él. Ella, por us parte, no se quedó atrás. «Es un chico delgado, más alto que yo, tiene pelo. Me ha gustado», declaraba.

Una vez en la mesa la pareja se puso al día para conocer qué puntos tenían en común y cuáles no. Un encuentro donde ambos no se quedaron cortos en alabos. «No estás mal tampoco con gafas», le comentó ella. «Algo ha hecho clic tanto en mi corazón como en mi cabeza», aseguraba el soltero.

Posteriormente, la pareja comenzó a hablar de temas mucho más íntimos. Rosa confesó que es una persona a la que le gustaría probar cosas nuevas, pues siempre había pensado primero en el qué dirá su familia. Pero, ya está decidida a tomar un nuevo rumbo en su vida. «¿Cuál es el sitio más raro dónde has tenido sexo?», le preguntó el soltero.

«En el teleférico, aunque no te lo recomiendo porque se mueve y es un poco peligroso», reveló Rosa. «Yo en la moto, pero me encanta el aire libre», confesó Gonzalo. Tras ello, la pareja pasó al reservado del local para tener un poco más de intimidad y dar rienda suelta a la pasión.

Rosa en First Dates: «¿Fumas? Es que apestas»

El momento se vio perturbado para Rosa. La comensal, entre beso y beso, se desilusionó por completo al oler el aliento de Gonzalo. «Cuando se me ha acercado y lo he olido…No he querido ser maleducada, pero le hubiera dicho ‘¿Fumas? Es que apestas’ No quiero un fumador en mi vida», sentenciaba ante las cámaras.

Un pequeño inconveniente que prefirió pasar por alto. El soltero le comentó que se encontraba en proceso de dejar el tabaco, algo que ella aceptó. Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.