No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que trabaja en este programa hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores. En una de las nuevas entregas de First Dates pudimos conocer a Arocha, un estilista de 32 años que vive en Barcelona. El soltero llegó al restaurante más famoso de la televisión llevando un traje, algo que dejó completamente sin palabras al propio Carlos Sobera. «Esto es el amor, quererte a ti ante todo», comenzó diciendo Arocha. Tras desvelar al presentador cuál era su tipo de hombre ideal, descubrió que su cita para esa noche era Edison, un camarero de 24 años que reside en Valencia. El joven no dudó en confesar a Carlos Sobera qué esperaba de un hombre.

«Mi amor debe ser una persona segura de sí misma, inteligente, gracioso y que sepa cuál es su proyecto de vida», aseguró. La primera impresión de ambos fue verdaderamente excepcional: «Tiene una energía positiva y eso me gusta mucho», reconoció Arocha. Poco después, Carlos Sobera invitó a ambos a sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Desde el principio, durante la conversación en la que trataron de conocerse mucho más, no faltaron las sonrisas. Pero no solamente eso, sino que también se dieron cuenta de que tenían muchísimas cosas en común. Un claro ejemplo lo encontraron cuando hablaron de «energías», y ambos estaban de acuerdo en que el otro tenía unas «muy buenas». Por si fuera poco, también coincidían en el hecho de que preferían relaciones monógamas. Todo fue mucho más allá cuando los solteros decidieron dar a conocer sus preferencias sexuales. ¡La cita fue aumentando de temperatura!

El equipo de First Dates se dio cuenta de que entre ellos había surgido la chispa. Fue entonces cuando les invitaron a pasar al reservado, para poder disfrutar de una mayor intimidad. Sin dejar de sonreír, Arocha dio un beso en su cita en la comisura. Poco después, Edison se animó a darle un apasionado beso con el que ambos sintieron una conexión especial.

Pero no todo quedó ahí, ya que Arocha se animó a enseñar a bailar a Edison. «¿Qué es lo que más parecido sexy de él? Su gran… gran… gran trasero», comentó ante las cámaras del programa, sin dejar de reír. Después de que Arocha pagase la cuenta a Edison, ambos volvieron a coincidir en la decisión final.

El residente en Valencia fue el primero de los dos solteros en hablar y dar a conocer su decisión: «Sí, tendría una segunda cita contigo. Eres un niño muy dulce, tienes los ojos muy bellos y tienes un gran… gran… corazón». Edison también quiso volver a quedar con Arocha: «Me pareces un chico increíble». ¡Qué bonito!