No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante un proyecto que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 5 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a José Miguel, un animador de hoteles de Benidorm, de 45 años, que llegó al restaurante más famoso de la televisión con un objetivo. ¿En qué consistía? En conocer a su compañero de viaje perfecto. «Me encanta subirme al escenario, sobre todo con mi público del IMSERSO», reconoció. Tras haber estado casado 18 años con la madre de su hija, José Miguel empezó a fijarse en hombres, reconociendo que era bisexual.

«Quiero a alguien simpático, amable y guapo. Me gustan maduritos como yo, pero no me gustan viejos», aclaró al equipo de First Dates. Su cita para esa noche era Miguel, un operario jubilado de 64 años que llegaba desde Castellón. Entre otras tantas cuestiones, llegó a reconocer que decidió pasar por el altar sin amor con la firme intención de conseguir tener una familia: «En aquel momento solo entendía la familia con una mujer y también por el qué dirán». En el primer encuentro entre los solteros, José Miguel se quedó profundamente sorprendido, a la par que decepcionado. Es más, tenía muy claro que Miguel no era, ni mucho menos, el hombre de su vida. «Cuando ha entrado por la puerta…es como si hubiera entrado un miura y yo solo quería salir corriendo», aclaró el soltero residente en Benidorm ante las cámaras del equipo del programa, y añadió: «Evidentemente, no voy a decir ‘no me gustas’ nada más conocerle».

Aun así, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Tras intercambiar unas primeras palabras, José Miguel se dio cuenta de que no tenía absolutamente nada que ver con su cita: «Somos como el ying y el yang». Y añadió: «Encima es del interior de Castellón… como que no. Yo soy de pueblo, pero parecía mi tío del pueblo».

Fue entonces cuando el animador de hoteles se vio obligado a tomar una drástica decisión: «Mira, te voy a decir una cosa, no eres lo que estoy buscando. Me quiero ir. No digo que no seas majo, pero no eres lo que estoy buscando», comenzó diciendo, dejando a Miguel completamente descolocado. Tanto es así que se sinceró ante las cámaras del equipo: «No le he gustado. ¿El porqué? No lo sé, no me lo ha explicado», aseguró.

Acto seguido, José Miguel se levantó de la mesa y dejó plantado a su cita. El de Castellón no daba crédito a lo que estaba viviendo: «No ha tenido la educación de esperar, estar un rato y luego irse». Todo ello mientras el animador de hoteles se sinceró con el programa sobre el paso que había dado: «Me he ido porque no tenía la necesidad de estar ahí, no iba a estar a gusto».

Consciente de lo que acababa de ocurrir, Carlos Sobera se acercó hasta la mesa para hablar personalmente con Miguel. «Valgo yo más que él», comenzó diciendo el soltero, y fue más allá: «Yo he sido el que ha ganado, no se merece una persona como yo», espetó, dejando la puerta abierta a regresar al programa en busca de su media naranja.