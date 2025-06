First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante un formato verdaderamente sorprendente que no deja indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado miércoles 18 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, pudieron conocer a Victoria, una hostelera de Cádiz que no había tenido mucha suerte en el amor: «Me ha ido bastante mal, llevo muchos años sola», reconoció, nada más llegar al restaurante. A pesar de las malas experiencias, no ha dudado en darse una nueva oportunidad. Así pues, en su paso por el dating show, quería encontrar a un «hombre con pedigrí»: «Me gustan morenos y que se cuiden. Yo quiero a un potranco», aseguró.

Su cita para esa noche era Manuel, un arquitecto granadino que sintió una profunda fascinación nada más conocer a Victoria. Tanto es así que, desde el principio, hizo todo lo que estaba en su mano para intentar conquistarla. Ella, en cambio, no pudo evitar sentir una profunda desconfianza: «No me parece transparente». Lejos de que todo quede ahí, la gaditana continuó sincerándose ante las cámaras del equipo de First Dates: «Creo que es un hombre que aparenta serlo, pero tengo la sensación de que hay algo que no muestra». Manuel no tardó en darse cuenta de, conforme avanzaba la cita, Victoria se iba mostrando cada vez más distante con él: «Tiene una coraza bastante grande. Creo que, para conquistarla, hace falta tiempo y cariño». Así pues, no dudó en hacer todo lo que estaba en su mano para demostrarle que era un buen hombre y que podía confiar en él.

En un momento dado, la gaditana quiso que el granadino adivinase su edad. Él, cauto, aseguró que estaba convencido de que tenía «32 ó 33», aunque en realidad ella tenía 36 años. A pesar de haberle dicho menos edad de la que tiene, ella acabó sintiéndose profundamente ofendida: «¿Tantos? Joder, me suelen echar menos. Mal empezamos. Eso no me ha gustado».

Lejos de que todo quede ahí, la hostelera ha ido más allá: «Que haya pensado que tengo 32 años me parece insultante». Pero no todo quedó ahí, ya que tampoco le gustó que Manuel se interesase por ella. Hasta tal punto que, tras varias preguntas por parte del soltero, ella no tardó en darle un corte.

«Haces muchas preguntas, pero no me cuentas nada. Esto tiene que ir en dos direcciones», espetó la gaditana. Todo ello mientras, frente a las cámaras del equipo de First Dates, reconoció que seguía sin confiar en él: «Creo que no se ha abierto del todo porque estaba más pendiente lo que yo quería escuchar».

Para conocerse mejor, el arquitecto quiso proponer un juego a la hostelera. Algo que tampoco convenció a la soltera: «Me ha dado un poco de grima. Ha sido una cita para olvidar, no es la cita que venía buscando. Me voy decepcionada». En la decisión final de First Dates, él sí estuvo dispuesto a tener un segundo encuentro con Victoria, pero ella no dudó un solo segundo en declinar la propuesta.