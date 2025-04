First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente cuentan con un equipo excepcional sino que, además, también son cada vez más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 31 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en cuatro, en la que conocimos a Montse. Esta soltera de 51 años llegaba desde Barcelona, definiéndose como una mujer «legal y sincera». Entre otras cuestiones, confesó ser una apasionada de la lectura: «Leer, pero ciencia oculta». Su hombre ideal tenía que ser como ella, «legal y sincero». Su cita para esa noche era Josito, un pañolero de 49 años que también llegaba desde Barcelona.

Antes de entrar al restaurante, el soltero se definió como un hombre «sencillo, humilde, familiar, simpático y generoso». La primera impresión de Montse no fue la que el equipo de First Dates esperaba, ni mucho menos. Sobre todo, cuando conoció el nombre de su cita: «Pensé que era un apodo. Con la edad que tiene que aún le sigan llamando así…» El catalán, por su parte, se vio sorprendido al conocer a Montse: «A simple vista, la chica es muy atractiva, tiene una cara muy bonita y el pelo negro muy bonito». Todo se complicó cuando los trabajadores del programa se dieron cuenta de que ninguno de los dos había sido capaz de comenzar una conversación. «Te quedas bloqueado… Me he quedado bloqueado», comentó Josito ante las cámaras del equipo. Ella fue más allá: «No sé qué preguntarle, porque estoy en blanco». Laura Boado se vio obligada a intervenir: «Estáis muy tímidos, no habláis mucho».

Acto seguido, la presentadora de First Dates añadió algo más: «Ahora os sentáis y perdéis los nervios, y ya relajados, cenáis. Todo perfecto». Lo que aparentemente podía ser una situación puntual, por los nervios de presentarse en el restaurante más famoso de la televisión, los silencios se hicieron presentes en varios puntos de la cita.

De hecho, los dos acabaron confesando que no tenían ni la menor idea de qué hacer. «Yo veo que está nervioso porque le tiembla la pierna. No sé cómo empezar, cómo decirle… Pero poco a poco me iba sintiendo más tranquila y relajada», reconoció la soltera. En un momento dado, y al no saber qué tema de conversación sacar, Josito quiso saber si había cumplido las expectativas de Montse.

«No me plantee cómo podía ser ni nada», aseguró la catalana. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que ella tenía claro lo que buscaba en First Dates: «Me lo imaginaba más alto y moreno». Conforme avanzaba la velada, se dieron cuenta de que lo único que tenían en común es que no les gustaba en absoluto las aplicaciones de citas.

Y es que no coincidían ni sus equipos favoritos de fútbol, puesto que él era del Barça y ella del Real Madrid. «Vaya tela… Mi ex marido y mi ex pareja del Barça. Uno del Madrid, por favor», comentó la soltera. Antes de la decisión final, Josito quiso impresionar a su cita al cantarle una canción a capela. Algo que terminó por espantar a la catalana. De ahí que dejase muy claro que no quería tener una segunda cita con él: «No eres mi prototipo», sentenció. ¡El amor no triunfó!