No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. En una de las nuevas entregas de First Dates, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Israel que, nada más llegar al restaurante, dejó completamente descolocado a Carlos Sobera: «¿Es un arpa? ¿Es el puente de Brooklyn?», preguntó, refiriéndose al tatuaje que tenía en el cuello. El soltero de 39 años no tardó en explicar que se trataba de nada más y nada menos que la puerta del cielo y que utilizaba sus tatuajes para ligar, puesto que era consciente de que llamaban mucho la atención. Su objetivo era encontrar a una mujer «normal y, sobre todo, buena».

«Es complicadísimo encontrar a una buena persona», comentó Israel, que se definió como un hombre «muy casero»: «En casa soy feliz. Me cuesta relacionarme, y prácticamente no conozco a nadie». Su cita para esa noche era Sonia, que confesó que, para ella, «la base de todo» era la sinceridad, la honestidad y la tranquilidad. Es más, le fascinaba pasar sus horas en casa. Nada más conocer a Israel, Sonia vio en él un chico muy guapo a pesar de que no le convencieron sus tatuajes. Él también tuvo una muy buena impresión de su cita, a la que calificó como una mujer «muy guapa». Es más, tuvo claro que sería una gran experiencia, puesto que nunca había tenido una cita con una mujer extranjera, ya que la soltera era italiana, aunque vivía en Gran Canaria, como él. Poco después, Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Entre otras tantas cuestiones, hablaron de fiestas. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que eran bastante caseros. Israel se quedó sorprendido de que su cita fuese como él, ya que no suele ser habitual que, con 29 años, no le gustase especialmente salir. Conforme avanzaba la cita, se daban cuenta de que tenían muchas cuestiones en común.

Ella aclaró que le había fascinado Israel, pero no le habían gustado sus tatuajes. Y eso no era algo negociable para él, puesto que tenía pensado hacerse muchos más: «Eso no lo cambio por nadie en el mundo», reconoció. Sonia quiso saber su al canario le gustaba viajar, pero obtuvo una respuesta negativa. Algo que también le echó para atrás.

Poco después, el equipo de First Dates les invitó a pasar al reservado para que pudiesen conocerse aún más. Fue entonces cuando tuvieron la oportunidad de abrir un papelito del amor. Este les invitaba a darse un beso. Mientras que Israel se lanzó sin pensarlo, la respuesta que obtuvo no fue la esperada: Sonia le hizo una cobra. Tras un instante de tensión, optaron por tener intimidad total, y fue ahí cuando dieron el paso de besarse.

Sonia ha dejado muy claro que no le gustaban los hombres que se lanzaban a besar a una mujer en una primera cita. Aun así, los besos que se ha dado con Israel sí que le han gustado. El soltero se quedó bastante descolocado por la reacción de ella, ya que no se la esperaba: «No me ha gustado nada». Poco después, comenzó a sonar una bachata que la italiana había pedido, pero él se negó en rotundo a moverse del sofá.

En la decisión final de First Dates, a pesar de esa última reacción del soltero, él dejó muy claro que quería tener una segunda cita con Sonia: «Eres lo que he pedido, una chica bastante simpática y tranquilita». La italiana, a pesar de que estaba convencida de que el canario iba a rechazarla, también quiso un segundo encuentro con él fuera del restaurante: «Vamos a ver el tipo de persona que eres».