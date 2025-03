First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 25 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Josele, un camionero de 57 años que llegaba desde Pontevedra. Y no lo hacía solo, ya que llegó acompañado tanto de una armónica como de unas tarrañolas: «Colaboro ahora mismo en una banda de gaiteiros en Vigo», explicó, mientras reconocía que no había tenido mucha suerte en el amor: «Llevo muy mal la soledad… No estoy acostumbrado a estar solo y me cuesta bastante».

Su cita para esa noche era María, una camarera de 55 años que llegaba desde Santiago de Compostela. No tardó en hacer aprovechar su visita al programa para hacer una sorprendente confesión: «Los niños de hoy en día están muy maleducados». Y añadió: «Yo traté de dar a mi hijo la mejor educación que pude, pero en la hostelería hay veces que me tengo que morder la lengua». Poco después, María se vio sorprendida al ser recibida en el restaurante por un auténtico recital de música tradicional gallega. Algo que le dejó completamente descolocada: «No me lo esperaba», reconoció a Josele, nada más conocerle. Aun así, la primera impresión sobre él no ha sido la mejor: «No me gusta que sea tan rockero vistiendo» La decepción fue más allá cuando descubrió su profesión: «Estuve 12 años casada con un camionero, es un punto negativo». Más tarde, Carlos Sobera los acompañó hasta la mesa para disfrutar de la velada.

«A partir de los 50 es cuando empiezas a vivir las relaciones de verdad. El amor ese de a primera vista sí, pero no. Me tiene que aportar muchas cosas más», aseguró la soltera, tirando de sinceridad. Él, por su parte, reconoció que María le había agradado mucho: «Es simpática, tiene conversación y es de Santiago, que está cerca».

Todo se complicó por momentos cuando Josele confesó que se había acomodado a la vida de pareja, por lo que se sentía incapaz de hacer cualquier plan solo. Algo que no gustó en absoluto a la de Santiago de Compostela: «¿Qué pasa por estar sin pareja? Parece un pecado no tener pareja con 55 años», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates, y añadió: «Yo quiero que él sea independiente, no me gustan las personas dependientes».

Pero no todo quedó ahí, puesto que Josele explicó que, tras haber pasado prácticamente toda su vida en pareja, no era capaz de acostumbrarse a estar solo. Algo en lo que para nada coincidía con la gallega. Es más, ella tenía claro que no quería volver a casarse, ni mucho menos. «No tiene ninguna lógica», espetó el soltero, y ella se sinceró: «Yo creo que puedes tener una relación igual sin llegar a casarte o convivir. La convivencia mata a la pareja».

Josele se mostró en desacuerdo: «Si me das a escoger entre estar solo o compartir, elijo compartir». En la decisión final de First Dates, el gallego sí quería tener una segunda cita con María, pero ella se negó en rotundo a aceptar esa propuesta, alegando que no le había gustado físicamente. Decepcionado, el comensal tuvo unas últimas palabras hacia ella: «Espero que encuentres lo que buscas». ¡No triunfó el amor!