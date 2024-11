Se acercan las festividades navideñas y en First Dates ya se empieza a notar. Cada vez son más los solteros que acuden al popular show de citas a ciegas con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro único y apto para los más atrevidos, pues su cita será grabada y transmitida en televisión. Por ello, solteros como Tim, no dudaron en vivir la experiencia de primera mano. Una cita donde el profesor de inglés, de 50 años, confesó que se le ha resistido el enamorar a una chica española.

El participante es de origen americano, pero lleva un año en Sevilla por un «trabajo de voluntariado». Debido a que fue el primero en llegar al local de Cuatro, fue recibido por el presentador Carlos Sobera. Un encuentro donde el comensal le habló de sus orígenes, de sus objetivos y de que tiene pensado vivir entre Estados Unidos y la capital hispalense. «La vida en EEUU es buena y hay muchas oportunidades. Pero, creo que la gente de aquí es más abierta», dijo. Por ello, y debido a que lleva tiempo sin encontrar el amor, acudió al show de citas para encontrar a una mujer a la «que le encante viajar».

Minutos después llegó Natassja, la cita de Tim. La soltera es originaria de Estocolmo, pero reside también en Sevilla. Eso sí, confesó que no se considera «de ningún lado». La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante acertada, sobre todo para el profesor de inglés.

«Es una mujer que, si la viera por la calle, me gustaría», confesó al equipo de First Dates. El participante no dudó en regalarle un ramo de flores a su cita, un detalle que dejó a la soltera, de 36 años, completamente encantada. Posteriormente, ambos se dirigieron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Pero, aunque todo iba marchando a las mil maravillas, todo se torció cuando el americano le contó a su cita que tenía pensado vivir entre Estados Unidos y España. «Yo tengo muchas ganas de viajar dentro de España, pero fuera, ahora mismo, no tengo mucho interés», confesó ella al equipo de First Dates.

La decisión final de First dates

Natassja comenzó a dejar patente que no veía un futuro con el profesor inglés, y por varios motivos. Pues, tras pensarlo, confesó que podría «sacarle de quicio» estar con una persona tan viva y activa como sus cita. «No creo que Tim tenga la energía paternal que yo busco. Tiene una energía de cachorrito, pero no de perro guardián», dijo.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, Tim sí quiso seguir conociendo a la soltera en una segunda cita. Sin embargo, la participante no opinó lo mismo y se justificó alegando que lo veía más como un amigo. «Yo no he sentido esa chispa», sentenció.