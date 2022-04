El pasado viernes 15 de abril, Sofía Cristo acudía al plató de ‘Viernes Deluxe’. La hija de Bárbara Rey acudió al programa para ofrecer una entrevista en la que habló de su vida, de sus relaciones sentimentales, además de su pasado con Nagore Robles.

Ante el desconocimiento, los colaboradores de ‘Viernes Deluxe’ quisieron saber qué fue lo que ocurrió con la presentadora. Y es que, hasta entonces, ninguna de las dos involucradas había revelado nada, pese a sus numerosas apariciones en platós de televisión.

Sin embargo, en esta ocasión la situación cambió. Sofía Cristo terminó contando su versión de los hechos, donde dejó bastante claro que la presentadora y exconcursante de ‘Gran Hermano’ no era tan buena como parecía, o al menos no lo fue con ella. A pesar de que no quiso entrar en detalles, aseguró que en su relación con Nagore Robles se dieron situaciones muy complicadas. De igual manera, aprovechó para quejarse del trato que recibió de la que fue su pareja durante varios años, por el problema que tuvo con las drogas.

Sofía Cristo cuenta por primera vez en televisión el motivo de su ruptura con Nagore Robles: “La relación fue muriendo por el consumo de drogas” 💔 #ViernesDeluxe https://t.co/Uw0rQ2Meqr — Deluxe (@DeluxeSabado) April 16, 2022

“Idealizamos la relación y se nos fue de las manos. La relación fue muriendo por el consumo, por el desamor…. a mí cada vez me iba gustando menos cómo me iba tratando ella y luego terceras personas por mi parte y por su parte” recordaba la dj, mencionando uno de los detonantes que acabó por consumir la relación.

En uno de los episodios más complicados de su vida, como fue su etapa internada en un centro de intoxicación, reveló que su expareja mantuvo una relación con otra persona. A pesar de que en aquel momento ambas habían dado por terminada su relación, confesó que le sentó mal que Nagore no le dijera nada al respecto.

Seguidamente la hija de Bárbara Rey reconoció sentir vergüenza ante las publicaciones de su exnovia, donde expresaba su malestar tras la reciente ruptura con la presentadora, Sandra Barneda: “Hay mucha hipocresía social, personas no quieren estar con sus parejas pero suben fotos felices”.