Sofía Cristo ha regresado al panorama televisivo y lo ha hecho realizando unas declaraciones con las que ha sorprendido a todos. En su paso por ‘Viva la vida’, la hija de Bárbara Rey ha hablado de su concurso en ‘Secret Story’ y de cómo fue su vuelta a la realidad tras su salida del reality.

«En tres semanas ahí a mí me ha explotado la cabeza. Menos mal que me echaron», confiesa en el programa de Telecinco. «La salida del programa fue muy dura para mí porque fue abrir un melón muy complicado», ha añadido al respecto. Eso sí, de su experiencia en el concurso hay algo de lo que Sofía Cristo se arrepiente mucho, de «abrirse tanto».

«No sé hacer televisión, me estoy dando cuenta», ha afirmado la joven. Unas declaraciones muy duras donde la exconcursante ha hablado de la terrible experiencia que fue para ella salir de ‘Secret Story’ después de todo lo que había comentado de su pasado públicamente en el programa.

«He vivido un mes y medio, casi dos muy hundida. Salgo de ahí (del concurso) y soy un pollo sin cabeza. Estaba muy abrumada por el conjunto de todo», confiesa recordando el momento. Además, ha explicado que antes de entrar en «la casa de los secretos» también estaba atravesando una época muy complicada en su vida personal.

«Cuando entro en la casa era una época en la que yo consumía», señalaba sobre su adicción. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas por ninguno de los presentes en el plató de ‘Viva la vida’, quienes no pudieron evitar mostrarse completamente sorprendidos. Y es que, aunque la estancia de Sofía Cristo en el reality no fue muy larga, sí que logró conmocionar a toda la audiencia con las declaraciones realizadas por experiencias vividas en su infancia y en su pasado.