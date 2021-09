El pasado martes, Sofía Cristo decidió dar un paso muy importante en su vida en la casa de ‘Secret Story’. Mientras realizaba la conocida como ‘La línea secreta de la vida’, la hija de Bárbara Rey desvelaba el gran secreto que, desde que era niña, tenía guardado. Entre lágrimas, desveló que “con 5 años sufrí abusos sexuales por una persona allegada”.

La DJ, poco a poco, ha empezado a tomar conciencia de que ese secreto que llevaba a sus espaldas y que tan solo conocían su terapeuta y un par de amigos es algo que conoce toda España. Lejos de mostrarse preocupada o nerviosa, Sofía Cristo ha reconocido que está “muy orgullosa”. Es más, tiene claro que es lo mejor que ha podido hacer en su vida. ¡Se siente realmente liberada!

Ahora bien, lo único que realmente preocupa a Sofía Cristo es la reacción que haya podido tener Bárbara Rey. Recordemos que el pasado martes, durante ‘La línea secreta de la vida’ que estaba realizando su hija, sufrió un ataque de nervios. Ella no era conocedora de la dura historia, ya que la DJ se lo había ocultado en todo momento.

Sofía: «Creo que la línea de los secretos es lo mejor que he hecho en mi vida» #SecretUH2 pic.twitter.com/kpJnIq3ln4 — Secret Story España (@SecretStory_es) September 15, 2021

En una charla íntima con Bigote Arrocet en la casa de Guadalix de la Sierra, la concursante de ‘Secret Story’ se sinceró: “Tenía derecho a saberlo. Hay muchas conversaciones que ella no entiende algunas reacciones mías. Mi hermano tampoco lo sabía, habrá flipado y le habrá dolido porque es fuerte”.

Por si fuera poco, la hija de Bárbara Rey fue más allá: “He podido hablar de Dios, he notado cómo me ha quitado un peso de encima y me ha salvado”. Es evidente que Sofía Cristo ha encontrado en Edmundo Arrocet a una persona en la que confiar sus sentimientos y, de esta manera, tratar temas muy íntimos y personales.

Por el momento tan solo ha hablado de este asunto con este compañero. Cabe destacar que no se ha sincerado con el que considera como un hermano. Estamos hablando, cómo no, de Luis Rollán. Sofía tan solo se ha limitado a decir lo siguiente, respecto al asunto del que está siendo protagonista: “Es algo muy feo, de mi infancia y lo tenía escondido”.