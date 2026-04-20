‘Sin senos sí hay paraíso’: mueren tres personas tras el ataque sufrido en el rodaje de la nueva temporada

Una nueva tragedia sacude la industria interpretativa. Tal y como se ha podido saber, durante las últimas horas, se ha producido un ataque en el set de rodaje de Sin senos sí hay paraíso, la versión colombiana. Tristemente, el atacante le ha arrebatado la vida a dos miembros del equipo. Una situación que ha sobrecogido a todos por completo, y no es para menos. Y es que no solo ya se ha desvelado la identidad del asesino, también se ha informado que este perdió la vida en el lugar de los hechos. Tres muertes que han conmocionado a todos y por las que se ha creado la denuncia en redes sociales de «Silencio en el set».

El pasado domingo, 19 de abril, Giovanni Cristancho, brigadier general de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó públicamente quién ha sido el autor de este doble crimen. Y es que, según se ha revelado, el agresor ha sido un joven, de 23 años, que ha sido identificado como José Cubillos García. De esta manera, se indica que el chico atacó en el cuello a uno de los trabajadores de producción que se encontraba alejado fumando. Asimismo, este ataque fue presenciado por algunos de sus compañeros de producción que no dudaron ni un segundo en defenderlo.

El equipo estaba grabando la cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Sin embargo, al intentar defender al trabajador, estos también resultaron heridos. De hecho, uno de ellos ha fallecido y el otro se encuentra hospitalizado. Lejos de quedar aquí, las autoridades competentes han descubierto que José Cubillos García ya había agredido al personal de seguridad del Instituto Roosevelt dos días antes.

Nicolás Francisco Perdomo y Henry Benavides son los dos trabajadores de producción que han perdido la vida en este brutal ataque. Una situación completamente delicada que ha causado una gran consternación entre los fans de Sin senos sí hay paraíso y los trabajadores de la industria interpretativa. Y es que esto ha tenido lugar mientras el equipo se encontraba grabando la cuarta temporada de la ficción, la cual sigue siendo todo un éxito en Colombia.

Los datos confirmados indican que el crimen fue cometido en la tarde del pasado 18 de abril. Un suceso que tuvo lugar en torno a las 16:00 horas en la localidad de Santa Fe, sector Parque Nacional Oriental. Asimismo, se han confirmado tres muertos, incluyendo al agresor, un herido y cuatro detenidos. Una situación completamente escalofriante que ha llevado a muchos rostros conocidos a pronunciarse en redes sociales.

De hecho, la actriz Carmen Villalobos, una de las grandes protagonistas de Sin senos sí hay paraíso, se ha pronunciado al respecto. Y es que la artista no ha dudado en mostrar su más sentido pésame. «Nico y Henry, que brille para ustedes siempre la luz. Mi Dios todopoderoso ya los debe de estar abrazando muy fuerte», ha comenzado escribiendo.

«Para sus familias, todo el amor, consuelo y fortaleza. Nadie debería pasar por esto. Pudo haber sido cualquiera de nosotros. A ti, Raúl (el trabajado que se encuentra ingresado), seguimos pendientes de ti y de tu recuperación», agregó. Pues, la actriz ha querido recordar que, en las grabaciones de una producción, todos se vuelven familia.