El PP pedirá al Tribunal Supremo que analice las «mentiras de Armengol» tras el último informe de la UCO

El Partido Popular registrará en el Tribunal Supremo un escrito para que «se analicen las mentiras de la declaración de la tercera autoridad del Estado a tenor del último informe de la UCO». Para Miguel Tellado, secretario general de los populares, la presidenta del Congreso mintió y «nadie miente para protegerse de algo que no existe».

Desde Génova, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Tellado ha puesto en evidencia que «la gran amiga de Koldo y gran protagonista del último informe de la UCO» de la Guardia Civil ha puesto de relieve que «otra mandamás de Sánchez ha quedado abrasada» por la corrupción.

Además, ha calificado a Armengol de «conseguidora» de la trama. Para el popular, «lo que ha quedado acreditado es que cuando la trama quiso robar en Baleares, recurría a Francina Armengol, sin cuyo papel la presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo no hubiera podido llevarse 3,7 millones de euros de las arcas públicas».

Como consecuencia, el PP subraya que la única salida para Armengol «no es que su dimisión» por mentir en sede parlamentaria, ante el Tribunal Supremo y a todos los españoles. «Armengol no puede seguir presidiendo el Congreso ni un día más manchando el nombre de la Cámara y manchando el nombre de la democracia española. Tiene que irse y tiene que irse ya», ha zanjado.

Considera el número dos del PP que la corrupción que se está juzgando hoy en el Supremo es solo el primero de los juicios al sanchismo, «pero no será el último» y que pronto «llegará el turno del ‘hermanísimo’ y de su esposa procesada por cuatro delitos».

María Jesús Montero en el Senado

Tellado también se ha referido a la comparecencia por la mañana de María Jesús Montero en la Comisión de Investigación en el Senado y ha ubicado a la exvicepresidenta del Gobierno «en el centro de todos los escándalos».

«Montero es corrupción, como lo es también Sánchez, y pronto va a comprobar lo que piensan los andaluces al respecto», ha asegurado en referencia a las elecciones autonómicas que se celebran el próximo 17 de mayo.

La SEPI se ha convertido «en un nido de corrupción con amaños y enchufismos para rescatar a Plus Ultra y Air Europa». Critica Tellado que Montero ha reconocido que aprobó los rescates de las aerolíneas sin mirar un solo informe y sin leerlos. «Parece que la mujer más poderosa de España para lo que sí desplegó su poder fue para rebajar los controles de su Ministerio para favorecer los intereses de la familia de Sánchez y de Zapatero», ha ironizado.

Mociones contra la regularización

Con el inicio de los trámites para que miles de inmigrantes puedan regularizar su situación en España. Tellado también ha anunciado que el PP registrará mociones en los ayuntamientos de toda España ante este «disparate» para demostrar que España está en contra de la medida que Sánchez pactó con Podemos a principios de año.

Considera el PP que la regularización masiva de inmigrantes tendrá consecuencias negativas para los ciudadanos y que las pagarán «los de siempre». Tellado ejemplifica que serán los vecinos, las personas mayores o las familias las que sufrirán peores servicios públicos, retrasos en las ayudas o peor atención social.

«Los servicios públicos no son infinitos porque tienen un límite. Lo que no tiene límites es la incompetencia y desvergüenza de este Gobierno» y califica la gestión del gobierno de «pésima», provocando «el colapso de oficinas municipales, colas kilométricas y ayuntamientos desbordados». «Este es el resultado de la frivolidad de un Gobierno sin escrúpulos”, ha completado.