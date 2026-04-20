Un argelino muy violento arrastra por el suelo a una mujer mayor en Palma para robarle el teléfono móvil

Un violento robo sacudió este pasado domingo la ciudad de Palma. La Policía Nacional detuvo a un joven de origen argelino tras arrastrar por los suelos a una mujer mayor para robarle el teléfono móvil.

Los hechos sucedieron sobre las 10:00 horas, a plena luz del día, cuando el individuo se acercó con una bicicleta a la víctima, que se encontraba a las puertas de una clínica situada en el centro de la capital balear. Como excusa para facilitar la comisión del delito, el varón le pidió un cigarro.

Sin embargo, lo que parecía una simple petición derivó en una brutal agresión. Mientras ella buscaba la cajetilla de tabaco, el ladrón aprovechó para agarrarle el móvil. Al notar el fuerte tirón, la mujer trató de impedir el robo y comenzaron un forcejeo en el que el individuo acabó golpeándola y arrastrándola varios metros por la calle hasta que consiguió zafarse de su víctima.

En ese instante, el hombre abandonó el lugar a la carrera y dejó atrás la bicicleta con la que se acercó a la mujer. Presa del pánico, la agredida dio aviso a la Policía Nacional sobre lo que le había sucedido. Varias patrullas de Atención al Ciudadano se personaron en el lugar y se entrevistaron con la víctima, quien aportó características físicas del ladrón.

De esta manera, los policías iniciaron un dispositivo de búsqueda del presunto autor, realizando batidas por las calles adyacentes a la clínica. A los pocos minutos, un indicativo policial localizó en una parada de autobuses a un varón, el cual coincidía plenamente con las características aportadas por la mujer.

Al cachearle los agentes, el individuo portaba en una riñonera un teléfono móvil de la misma marca y modelo al sustraído a la víctima. Los agentes intervinieron el teléfono móvil, pero, en ese instante, el agresor intentó quitarle el móvil al policía. Sin embargo, al no lograrlo, huyó a la carrera, por lo que se inició una persecución que acabó con la detención del joven.

Durante el traslado hasta dependencias policiales, el presunto autor de los hechos acometió varias veces contra los agentes, lanzando patadas y escupitajos. Finalmente, se comprobó que el detenido ya fue arrestado en al menos cuatro ocasiones por hechos similares, teniendo decretada una orden de alejamiento de Mallorca.