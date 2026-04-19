Brutal agresión a un anciano de 93 años en Mallorca: arrastrado por la calle y golpeado sin piedad por sólo 10 euros

La tranquilidad habitual del municipio mallorquín de Campos se vio rota de forma violenta la noche del pasado viernes, en un suceso que ha generado una oleada de indignación y miedo entre los vecinos. Eran alrededor de las 21:00 horas cuando un anciano de 93 años, muy conocido y querido en la localidad, fue víctima de una agresión salvaje en plena vía pública.

El escenario del ataque fue la calle Tren, donde el hombre caminaba tranquilamente, como hacía habitualmente, en dirección a casa de su hija. Llevaba consigo su inseparable bandolera, sin imaginar que ese objeto cotidiano se convertiría en el detonante de una escena de extrema violencia.

Según el relato de los hechos, un individuo de unos 40 años, con dificultades para comunicarse en castellano, se aproximó a la víctima y le exigió dinero: apenas 10 euros. El anciano, que además presenta problemas de audición, no comprendió del todo la situación, pero alcanzó a responder que no tenía nada y trató de continuar su camino.

Fue entonces cuando se desató el horror. El agresor reaccionó con una violencia desproporcionada: agarró la bandolera con fuerza, tiró al anciano al suelo y comenzó a arrastrarlo por la calle. Lejos de detenerse, continuó propinándole golpes y patadas mientras la víctima, completamente indefensa, solo podía resistir el ataque.

La escena resulta aún más estremecedora por un detalle clave: no había nadie en ese momento en la calle. Ningún testigo, ningún auxilio. El anciano quedó tendido en el suelo, malherido, sin posibilidad de pedir ayuda. Tras unos minutos que debieron parecer eternos, el hombre logró incorporarse como pudo y, en un esfuerzo titánico, llegó hasta la casa de su hija.

Al verlo en ese estado, la familia activó de inmediato los servicios sanitarios. Fue trasladado al centro de salud y, posteriormente, se formalizó la denuncia ante la Guardia Civil, que ya ha iniciado una investigación para identificar y detener al responsable.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Campos. La víctima no es un vecino cualquiera: se trata de una persona muy respetada, implicada durante toda su vida en la cultura y la vida social del municipio, lo que ha intensificado el impacto emocional entre los residentes.

La alcaldesa del municipio, Xisca Porquer, expresó una condena contundente a través de un comunicado oficial: «Como alcaldesa, quiero expresar mi más enérgica condena ante los graves hechos ocurridos. Nos encontramos ante un acto de una violencia extrema contra una persona mayor, muy querida en nuestro pueblo».

La edil subrayó además que el ataque no solo afecta a la víctima, sino que genera una alarmante sensación de inseguridad en toda la comunidad: «No podemos tolerar ni normalizar situaciones como esta. Nuestros mayores merecen vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad».

Desde el Ayuntamiento se ha reclamado que se actúe «con toda la contundencia que permite la ley», e incluso se ha abierto el debate sobre la dureza de las penas en casos de este tipo. Mientras tanto, la investigación sigue en marcha. La Guardia Civil trabaja para esclarecer lo ocurrido y dar con el agresor que, tras el brutal ataque, huyó con las pertenencias del anciano, entre ellas su teléfono móvil.

En las calles de Campos, sin embargo, queda algo más difícil de recuperar que los objetos robados: la sensación de seguridad. Un municipio acostumbrado a la calma se enfrenta ahora a una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que alguien sea capaz de atacar con tal violencia a un hombre de 93 años por apenas 10 euros?