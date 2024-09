¿Sigue abierto el restaurante Tradiciones peruanas que ha protagonizado ‘Pesadilla en la cocina’?

El episodio de esta semana de Pesadilla en la cocina ha conseguido superar el caos y el descontrol que se pudo vivir la semana pasada en La Terracita de Alboraia. Alberto Chicote y todo su equipo se han trasladado hasta la localidad madrileña de Majadahonda, donde los dueños del restaurante Tradiciones peruanas habían pedido con urgencia la intervención del chef para intentar salvar el negocio familiar. Pese a las generosas raciones que encantaban a los comensales, lo cierto es que las discusiones provocaban que los clientes se marchasen corriendo para no volver allí. Aunque el programa se ha emitido en este martes en laSexta, fue grabado hace meses, por lo que queda saber cómo está en la actualidad y si sigue abierto.

Como es habitual, el cocinero y su equipo primero acudieron para descubrir los problemas del negocio, dándose cuenta rápidamente de que las discusiones y la falta de liderazgo de Jorge, su dueño, eran sus puntos más débiles. Los espectadores de laSexta han podido comprobar que los lazos familiares que unen a todo el personal se han convertido en una fuente de problemas, ya que los problemas personales se han trasladado al trabajo, provocando numerosas discusiones. Por si fuera poco, el dueño huye de los problemas cada vez que puede y se refugia en un cuarto con sillones y una enorme televisión cuando las cosas se ponen feas. Con todos estos ingredientes todo parecía perdido, pero lo cierto es que en septiembre de 2024 el local sigue abierto y dando servicios a sus clientes. Tal y como ha podido comprobar Happy FM, el restaurante sigue aceptando pedidos horas después de aparecer en televisión.

Tras abordar los problemas personales, Chicote preparó un menú muy especial para que Tradiciones peruanas mejorase sus platos y las cantidades de sus raciones, pero lo cierto es que poco queda de aquellas recomendaciones culinarias en su carta. Lo que sí se mantiene es la reforma que el equipo de Pesadilla en la cocina realizó en el local, tal y como se puede ver en las fotos publicadas en sus redes sociales y en las que comparten sus clientes.

Las reseñas de Tradiciones peruanas en la actualidad

«Pedimos ceviche, lomo saltado, papa rellena, causa , pollo a la brasa y ají de gallina. La comida muy rica y la única pega que pondríamos es que había poco ají de gallina pero muy rico y que a alguno de nosotros nos faltaban cubiertos y platos…que aunque parece una tontería considero que los pequeños detalles marcan la diferencia y por ello le doy un 4», cuenta un cliente que pasó por el local solo unos días antes de aparecer en televisión.

Pese a que los cambios eran para mejorar, para algunos clientes la carta de Chicote no era de su agrado. «Ha mejorado su ambiente, buen servicio, pero a bajado la calidad de la comida, me ha decepcionado mi plato favorito El Lomo Saltado, no lo sirven como antes», dice una reseña escrita en mayo de 2024, cuando ya se había grabado el programa.

Tal y como anuncia, en la actualidad sigue abierto y solo cierra los martes por descanso, pero nada queda de platos como el tartar de langostinos con gazpacho de jalapeños y plátano frito o la sopa wonton con dumplings de oreja picantona, algunos de los platos que cambió el programa de su carta y que ya no están disponibles.

Al contrario que otros restaurantes que han pasado por Pesadilla en la cocina, no han aprovechado la emisión en televisión para publicitarse y anunciar sus cambios. Tradiciones peruanas mantiene su actividad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde no hace ningún tipo de mención al paso de Chicote por allí y al ser preguntados por Happy FM por los platos de Alberto Chicote prefieren no contestar.