Shakira y Karol G, protagonistas del momento más emotivo de los VMAs 2023 al recoger su premio conjunto

Shakira y Karol G han hecho historia. Las dos artistas brillaron en los premios MTV VMAs 2023, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche al subirse juntas al escenario para recoger su premio a Mejor Colaboración del Año.

Visiblemente emocionada, Shakira cogió el micrófono para expresar lo siguiente: «Sólo quiero decir tres cosas, ¡que viva Barranquilla, que viva Medallo (Medellín) y que viva Colombia!», exclamó la artista antes de cederle el micro a su comapañera.

«Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante», exclamó Karol G. «¡Tener un premio con ella es otra cosa de otro planeta!», fueron sus palabras antes de fundirse en un gran abrazo con su compatriota,

Shakira and Karol G took the stage to receive the #VMA for Best Collaboration! 👯‍♀️ Shak y Karol G suben al escenario para recibir el premio a Mejor Colaboración en los #VMAs! pic.twitter.com/fU5eugK7Sh

