‘Servir y proteger’, capítulo 1347: Yolanda pone a Miralles en una compleja situación

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1346 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Iris ha hecho saber a Isma que toda su familia ha muerto.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1347 de Servir y proteger. Así pues, observamos cómo Yolanda ha terminado enfrentándose a la investigación de Aldana, pero lo ha hecho con mucho miedo. Lidia le ha aconsejado que sea directa y clara. Es más, le pide que no le mienta y que tampoco deje en evidencia sus debilidades.

Yolanda se enfrenta a la declaración, y afirma que Carlos y Claudia Miralles sabían que había seguido los pasos de Gabriel. Esto provoca que la comisaría de Distrito Sur esté bajo sospecha. La policía de Distrito Sur está inmersa en cerrar el círculo sobre Pilar y Andrea en Alicante. A pesar de todo, y de investigar sus movimientos, ellas vuelven a Distrito Sur para robar dinero e irse del país.

La tensión entre los hermanos no para de crecer. Lorenzo tiene la sartén por el mango, pero Isidro está de vuelta de todo, no tiene nada que perder y no le teme a nada. ¿Tensarán un poco más la cuerda? ¿O alguno se romperá? @JuancaVellido #ServiryProteger pic.twitter.com/xc4Kw0MCKi — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 30, 2022

Carlos y Espe han unido fuerzas para continuar con la investigación de la muerte de Boi. Todo ello mientras Okoye cree, y cada vez más, que la familia Galván está detrás de la desaparición del joven. A pesar de todo, para Espe, no hay absolutamente ninguna pista que les pueda llegar a incriminar.

Isma e Iris tienen que trabajar juntos en la UIT. Esto provoca algo realmente inesperado: que surjan ciertas chispas entre los dos. Es más que evidente que no están en una posición sencilla, pero van a hacer todo lo posible para que lo personal no afecte, en absoluto, en lo profesional.