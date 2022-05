‘Servir y proteger’, capítulo 1211: Luna sufre pesadillas tras su secuestro

No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente serie. ¡No nos deja indiferentes!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1210 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta, vemos cómo la policía de Distrito Sur, en el instante menos esperado, ha conseguido lo que parecía imposible. ¿En qué consiste, exactamente? En acorralar a Argos, el temido hacker.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1211 de ‘Servir y proteger’. Así pues, observamos cómo una de las claras protagonistas de esta entrega es Luna. Desde que fue secuestrada por Eduardo y Eider, no puede evitar tener constantes pesadillas. ¡Y no es para menos! Ha sido una experiencia de lo más traumática, en todos los sentidos.

Además, somos partícipes de cómo Clemente, un pintor con un pasado como falsificador, ha llegado a Distrito Sur. Lo ha hecho para poder preparar una nueva exposición. Por si fuera poco, vemos cómo Iván finalmente ha sido dado de alta. Aun así, no va a poder incorporarse a su puesto de trabajo.

El motivo no es otro: tiene que cuidarse la rodilla para no agravar la situación. Diana y Sheila, paralelamente, no han dudado un solo segundo en animar a Espe para que salga con José, un hombre que ha conocido recientemente. Fernando Quintero, por su parte, ha aparecido por sorpresa en la comisaría de Distrito Sur. Algo que ha dejado en shock a todos y cada uno de los agentes. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.