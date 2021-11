No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1095 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Rubén tuvo un fuerte encontronazo con Ginés.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1096 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta observamos cómo Ginés Pozo ha tomado la decisión de reunirse con Fernando Quintero con el fin de hacerse con algunas armas. Esto hace que el empresario esté en una situación de lo más complicada puesto que, tras la muerte de Hariri, aún no había logrado a alguien que las suministrase.

El mafioso, más tarde, decide regresar a la inmobiliaria para verse con Martina y Rubén. Los dos están verdaderamente ansiosos por zanjar, de una vez por todas, esa colaboración que desde hace tiempo mantienen. Lo que no esperaban es que, de un momento a otro, las cosas se torcieran tantísimo.

Y después de que Ginés le insinuara a Martina, Rubén no puede más y quiere acabar cuanto antes la relación con él. Aunque de momento eso no está funcionando…

El caso Argos, de un momento a otro, ha vuelto a complicarse. Y es que Miriam ha aparecido muerta en la celda de la comisaría. Por lo tanto y de manera completamente inevitable, la policía ha regresado al inicio. La inspectora Vega, después de las indicaciones de Claudia Miralles, se encarga de hacer saber a Bremón los últimos avances de los diversos casos.

Lo cierto es que la relación que mantienen el ex comisario de Distrito Sur y la inspectora jefe es cada vez más estrecha. Los dos toman la decisión de verse en la Parra. Es entonces cuando él le hace una propuesta: tener una cita. La policía no duda en investigar los diversos ataques que han tenido lugar en los baños del Centro Cívico. Es en ese momento cuando se dan cuenta de que Sheila podría ser la clave del asunto.