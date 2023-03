Selena Gomez alcanza el billón de reproducciones en Spotify con ‘Lose you to love me’

Selena Gomez ha vuelto a llegar al billón de reproducciones de Spotify. La artista estadounidense suma un nuevo hito en su carrera con Lose You to Love Me, canción publicada en el año 2019, con la que cerraba su historia con Justin Bieber.

“Todo el amor por @selenagomez felicitaciones por 1 billón de transmisiones en Lose You to Love Me #BillionsClub”, se puede leer en las redes sociales de Spotify. “Agradecida”, escribió la artista junto a un emoji de corazón.

Lanzado como el sencillo principal del tercer álbum de estudio de Selena Gomez, Lose You to Love Me marcó el primer número 1 de la artista en el Billboard Hot 100 , una canción que fue un antes y un después en su carrera, teniendo una gran acogida desde el principio.

All the love for @selenagomez ❤️ Congratulations for 1 Billion streams on Lose You to Love Me #BillionsClub https://t.co/cCJhsFi4V1 pic.twitter.com/YRafRA0ABY — Spotify (@Spotify) March 22, 2023

«Cuando escribí la canción Lose You to Love Me, era un desastre”, expresó la artista en una entrevista con Billboard a principios de 2020. “Fue muy difícil para mí. Y cuando filmamos el video musical a finales de año, tenía un significado completamente diferente y era muy liberador», continuó.

En la misma entrevista, Selena Gomez reveló que tras grabar el videoclip se sintió liberada. «Fue divertido para mí; creo que, porque lo dejé ir, en realidad significó que también lo dejé ir dentro de mí. Y no podría haber pedido una mejor manera de cerrar un capítulo en mi vida”.

Lose You to Love Me no es la primera canción que Selena Gómez ha entrado en el club de los mil millones de reproducciones de Spotify , no obstante, sí que se trata de la primera canción en solitario en conseguirlo, pues las anteriores fueron sus colaboraciones en It Ain’t Me con Kygo, Wolves con Marshmello y Taki Taki con DJ Snake, Ozuna y Cardi B.