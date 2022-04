‘Supervivientes 2022’ arranca en apenas dos días, por lo que Telecinco última todos los detalles ante uno de los estrenos más esperados. Los 16 participantes de la presente edición llevan desde hace días en Honduras y aunque todos ellos son perfiles famosos, que duda cabe que algunos son más populares o se espera que den más juego o que generen más interés. De ahí que sus cachés hayan sido negociados hasta el extremo y que algunos sean más elevados, pero al margen del dinero, cada contrato tiene una serie de cláusulas algunas de las cuáles resultan sorprendentes. Descubramos a continuación, los secretos que esconden las cláusulas que firman los concursantes de ‘Supervivientes’.

Las cláusulas para los concursantes

Puede que algún famoso solicite cobrar más que otro. De ello poco se sabe y mucho menos se habla, pero en cuanto a las cláusulas de esos contratos, tenemos que decir que algunas son comunes ya que todos los concursantes las deben aceptar. Si no lo hacen no pueden participar en el famoso concurso de supervivencia.

Una de las primeras cláusulas para los concursantes de ‘Supervivientes’ tiene que ver con el juego limpio y cumplir las normas de cada prueba o juego de recompensa a lo largo de la edición. Si hacen trampas o no juegan limpio pueden llegar a ser penalizados por la organización con una nominación disciplinaria por ejemplo o sobre todo, la pérdida de la recompensa ganada.

Otra de las cláusulas tiene que ver con la convivencia. Los concursantes deben respetarse en todo momento y aunque pueden discutir o enfrentarse debido a la dinámica del concurso y al hecho de vivir juntos en condiciones extremas, que duda cabe que no están permitidas las faltas de respeto y mucho menos, las agresiones físicas. No hacer caso de esto puede llevar a una expulsión disciplinaria del concurso.

Cláusulas especiales en Supervivientes

En cuanto a cláusulas especiales, aquellas que firman algunos concursantes con la condición de participar puede estar la de por ejemplo que no se hablen de determinados temas, tal y como fue el caso de Isabel Pantoja que para ir a ‘Supervivientes’ firmó en su contrato que no le podían sacar el tema de su paso por la cárcel. Además la cantante tenía también una clausula especial que en caso de querer abandonar no tendría que pagar la multa o penalización por irse sin que la haya expulsado la audiencia.

Lo mismo se dice para la edición 2022 que arranca esta semana. En este caso ha sido Kiko Matamoros el que había puesto una clausula especial para participar: que no lo hiciera su ex mujer Makoke. De hecho, el colaborador de Sálvame pidió esto y a cambió bajó su caché para ir al programa.

También Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé ha puesto la suya. En su caso no desea hablar «en exceso» de la familia Bosé y mucho menos de sus cuatro hijos.

Las cláusulas a los trabajadores

No sólo los concursantes tienen cláusulas que cumplir o piden aquellas que son especiales. Los trabajadores del programa tienen firmado no poder dar comida a los concursantes, si bien ellos tienen sus propias provisiones y comen en los hoteles en los que se hospedan mientras se graba el programa.

Tampoco pueden tener interacción con los concursantes. Es decir, que los pueden seguir con la cámara o atenderles si se hacen daño o también, ayudarles por ejemplo a atarse un arnés para las pruebas pero no pueden hablar con ellos y muchísimo menos, darles información del exterior.