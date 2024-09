‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: Ilgaz, apunto de ahogarse, consigue ser rescatado

Secretos de familia, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 1 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de esta ficción turca, y vimos cómo Ilgaz va a recoger un paquete que le han dejado. Como era de esperar, se ha quedado completamente sin palabras al descubrir que se trata del cuchillo que Yeliz utilizó para acabar con la vida de su hermano. De un momento a otro, el sicario aparece y golpe a Ilgaz en la cabeza. Éste, rápidamente, cae desplomado. El fiscal acaba despertando y se da cuenta de que está atado de pies y manos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Ceylin es incapaz de encontrar a su marido por ninguna parte. Por lo tanto, no puede evitar temerse lo peor. ¡La preocupación empieza a surgir prácticamente al momento! Por si fuera poco, somos testigos de cómo el sicario pregunta a Ilgaz cómo quiere morir y, además, le deja completamente tirado en mitad de una isla. Tanto la policía como Ceylin consiguen su objetivo, que es encontrar la casa en la que estaba secuestrado Ilgaz. En el instante en el que llegan, se dan cuenta de que ya no hay nadie allí. Osman también se convierte en protagonista, y todo porque descubre que Zümrut le estaba utilizando para acabar con la vida de su marido. Y no solamente eso, sino que en realidad no quiere estar con él. Y eso es algo que le ha dejado completamente impactado y sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo de Secretos de familia que veremos esta noche, domingo 8 de septiembre?

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, disfrutaremos de un nuevo capítulo de esta serie turca en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Ilgaz ha sido abandonado en medio de una isla y, para impedir que se escape, lo han atado de pies y manos. Pero, contra todo pronóstico, consigue desatarse y comienza a nadar. Sin embargo, el protagonista se encuentra completamente agotado, por lo que no tarda mucho en perder las fuerzas y desorientarse en medio del mar. Su vida corre un grave peligro, de eso no cabe duda. Pero, piensa luchar hasta el final por su familia. Mientras tanto, el cuerpo de policía toma declaración a Yeliz.

Creen que está implicada en el caso, por lo que no piensan ceder. Todo ello, mientras, después, detienen al sicario e intentan que confiese dónde está Ilgaz. Al final, los esfuerzos tienen sus frutos y Ceylin recibe una de las noticias más esperadas: han encontrado a Ilgaz. El protagonista es revisado por el cuerpo médico, pues ha estado apunto de ahogarse. Pero, afortunadamente, terminan dándole el alta y regresa a casa junto a su familia. Posteriormente, veremos como Ceylin consigue la libertad condicional para Çinar.

Lejos de quedar ahí, Tuğçe se casa con Efe. Un enlace que les sirve a Ceylin e Ilgaz para pensar en su felicidad y hacer las maletas. Ambos han decidido que lo mejor es irse a un nuevo hogar y dejar atrás tantos problemas. Pero, no tardaron mucho en sorprenderse, para mal. La mala suerte les sigue persiguiendo. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.