‘Secretos de familia’, avance del capítulo de hoy: el sicario pregunta a Ilgaz cómo quiere morir

Secretos de familia se ha convertido, poco a poco y con el paso de los meses, en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en Antena 3. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 25 de agosto pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de esta sorprendente serie turca. En este caso, hemos podido ver cómo Ceylin no puede evitar sentirse profundamente preocupada por la relación que Parla está teniendo con su cliente. Ésta, por tu parte, no puede evitar ilusionarse cada vez más al ver cómo se están desarrollando los acontecimientos. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Ilgaz trata por todos los medios de conseguir su objetivo, que no es otro que destapar a Yeliz a la mayor brevedad posible.

Es más que evidente que tiene que hacer todo lo que está en su mano para intentar lograrlo antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo se trata de la asesina de uno de sus casos, por lo que corre un serio peligro. Es por eso que no tarda en dar el paso de reabrir una investigación antigua, puesto que está convencido de que ella tuvo algo que ver en la muerte de su hermano. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Yeliz no ha dudado un solo segundo en lanzar una orden a un sicario, y todo con el objetivo de acabar, de una vez por todas, con el fiscal Kaya. Todo ello mientras Osman da el paso de preparar el medicamento para lograr su cometido, que no es otro que acabar con la vida del marido de Zümrut.

¿Qué ocurrirá en el capítulo de Secretos de familia de hoy, domingo 1 de septiembre?

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, disfrutaremos de un nuevo capítulo de esta serie turca en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo Ilgaz acudirá a recoger un misterioso paquete que le han dejado. Como no puede ser de otra manera, se sentirá profundamente sorprendido al descubrir que, en realidad, se trata del cuchillo que Yeliz utilizó para acabar con la vida de su hermano. ¡Se quedará sin palabras, y no es para menos!

De un momento a otro, el sicario aparecerá y golpeará a Ilgaz en la cabeza. Éste, como consecuencia, caerá desplomado. Poco después, el fiscal despertará y lo hará atado tanto de pies como de manos. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Ceylin se sentirá profundamente preocupada puesto que no encuentra a su marido por ninguna parte. Evidentemente, empezará a temerse lo peor. ¡Y no es para menos!

El sicario no tardará en preguntar a Ilgaz cómo quiere morir. Es más, el dejará tirado en mitad de una isla. La policía y Ceylin encontrarán la casa donde tenían secuestrado a Ilgaz. Cuando llegan, ya no habrá nadie dentro. Osman descubrirá que Zümrut le estaba utilizando con el objetivo de matar a su marido y que en realidad no quiere estar con él. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.