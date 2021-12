‘Secret Story’ se ha convertido en uno de los realities de Telecinco que más ha dado de qué hablar en los últimos tiempos. La Gran Final se celebró el pasado jueves 23 de diciembre, cuando vimos que Luca Onestini se proclamaba vencedor de esta primera edición. A pesar de que haya pasado una semana, todavía quedan muchas cosas pendientes entre los exconcursantes.

De ahí que esta noche, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, podamos disfrutar del Debate Final de ‘Secret Story’. Debemos tener en cuenta que la idea principal de este concurso es que los participantes tengan un secreto que deben salvaguardar en todo momento, evitando que ninguno de sus compañeros lo descubra.

El hecho de acertar el secreto de alguien daba la posibilidad de conseguir su esfera o esferas. Cuantas más tuvieras al final de concurso, más posibilidades tenías de llevarte esos 50.000 euros que escondía una de ellas. Lo cierto es que, a lo largo del concurso, hemos ido descubriendo uno por uno todos los secretos que guardaban los concursantes.

¡Hasta aquí #SecretFinalistas pero no os vayáis muy lejos! El jueves tenemos nueva cita en @telecincoes con @carlos_sobera y el resto de concursantes de la edición 🎉 Y es que… no se puede decir que no lo pasamos bien 🥳 pic.twitter.com/3gC4o2LCH6

