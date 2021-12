El pasado martes Sandra Pica se convirtió en la ganadora del juego de las esferas de ‘Secret Story’. La joven se llevó los 50.000 euros que escondía una de la esfera de forma totalmente inesperada, con tan solo una esfera en su poder, mientras que Julen poseía doce esferas.

Este jueves, durante la final del programa, Sandra Pica explicó que ya lo ha dirigido y que hasta ha pensado en lo que piensa invertir el dinero, o al menos parte de él. Jorge Javier Vázquez no dudó en darle la enhorabuena por el premio y le lanzó una pregunta: “¿Qué estará pensando Tom?”, le dijo a la ex concursante.

«Estará muy contento de que me vaya a ir de viaje con Julen», respondió la ex concursante. Y añadió: «Secret Story’ ha sido la mejor experiencia y me llevo a muchas personas. Aunque el mejor regalo ha sido Julen y no la esfera».

Sandra, sobre Julen: «Con él lo comparto todo» #SecretFinal pic.twitter.com/AsY2F2ayLx — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 23, 2021

La pareja está viviendo su mejor momento, siendo además su primera navidad juntos. Tras afianzar su relación en el reality, no pueden estar más enamorados y Sandra ha decidido regalar a su pareja un gran viaje para desconectar unos días.

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Julen cómo se encuentra después de no llevarse él el premio, y aunque lamentó su mala suerte, asegurando que es la historia de su vida, quiso dejar claro que el mejor premio era haber conocido a Sandra y que se alegraba mucho por ella.