No queda nada, en tan solo unos días España conocerá el nombre del ganador de ‘Secret Story’. Y es que, tras varios meses de concurso no es de extrañar que las emociones estén a flor de piel entre los participantes. Por ello, ‘Secret Story: La noche de los secretos’ ha querido celebrar su último programa de la edición realizando una ronda de preguntas de los colaboradores a los finalistas que no han sentado muy bien.

Una de las cuestiones que más llamó la atención fue la realizada por Alba Carrillo a Luca Onestini, la cual ha provocado varios altercados en anteriores ocasiones entre el italiano y sus compañeros. Por ello, sin pensarlo dos veces, la hija de Lucía Pariente le preguntó cómo vivió la historia de amor de reality que hizo en Italia, en el que llegó a ser finalista, y que la comparase con la que está protagonizando con Cristina Porta en ‘Secret Story’.

Alba, sobre Luca: «En el momento en el que Jordi ha dicho que yo era la hija de Lucía Pariente, ha sido súper despreciativo conmigo» #SecretNoche15 pic.twitter.com/Hs3W8DPBkG — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 19, 2021

Ante su pregunta, Onestini no pudo evitar mostrarse muy serio. «Para hacer una pregunta hay que informarse porque yo no tuve una historia de amor en el otro reality. Mi relación empezó después del reality no durante el reality. Lo que pasará después de esto no lo sé, quiero vivirlo. Para mí, no se puede comparar dos historias de amor», explicó.

Y es que, el italiano está cansado de que comparen su relación con Cristina Porta con la que tuvo con su exnovia, la cual duró varios años y terminó a las pocas semanas de entrar en el concurso de Telecinco. Pero, la respuesta del concursante no convenció del todo a Alba Carrillo, que dio su conclusión al respecto.

«En el momento en el que Jordi ha dicho que yo era la hija de Lucía Pariente, ha sido súper despreciativo conmigo», señalaba la colaboradora. Y es que, lo que está claro es que las comparaciones son odiosas, pero a veces inevitables.