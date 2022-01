El pasado mes de septiembre comenzó la primera edición de ‘Secret Story’ en Mediaset. Un reality que no solamente nos regaló momentos absolutamente inolvidables, sino que hizo vencedor a Luca Onestini. Desde entonces, el equipo no ha dejado de trabajar incesantemente en una segunda edición, que en esta ocasión contará con personas anónimas.

Se sabía que iba a estrenarse en este mes de enero, pero no se había concretado fecha. Finalmente, por fin sabemos que el próximo jueves 13 de enero, a partir de las 22:00 horas en Telecinco, se dará el pistoletazo de salida a esta nueva y esperadísima edición de ‘Secret Story’. ¡La audiencia tiene ganas de conocer a nuevos rostros!

Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda son los presentadores de esta nueva etapa del reality. El vasco se encargará de la gala de los jueves, por lo que él presentará el primer programa de este formato en el que se conocerán a los nuevos concursantes.

💥AHORA SÍ QUE SÍ 💥 ¡Arranca la cuenta atrás de #SecretStory! Este jueves, tenemos una cita a las 22:00h en @telecincoes 😜 pic.twitter.com/JyNqFLsZw8 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 10, 2022

Debemos tener en cuenta que Telecinco, a finales del año 2017, terminó ‘GH Revolution’, siendo el último reality de ‘Gran Hermano’ que contó con personas anónimas como concursantes. La audiencia ha pedido en numerosas ocasiones, a través de redes sociales, que volviera a contar con gente desconocida para este tipo de formatos. ¡Y por fin les han hecho caso!

Por el momento, los tres presentadores de ‘Secret Story’ han ido avanzando una serie de pistas de los nuevos concursantes. Entre ellos se encuentra una moneda antigua, una mochila negra, un colgante e, incluso, un tatuaje de Mickey y Minnie. ¿A quién corresponderá cada uno de ellos?

Lo cierto es que finalmente tenemos una cuenta atrás para salir de dudas no solamente en este aspecto. Y es que ya va quedando menos para descubrir todo lo que esconden los nuevos participantes de este proyecto de Mediaset. Estamos seguros que no decepcionarán a nadie. No te pierdas la primera gala de la segunda edición de ‘Secret Story’ el próximo jueves 13 de enero, a las 22:00 horas, en Telecinco.