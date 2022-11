Sara Carbonero comparte un significativo mensaje tras su operación

Sara Carbonero ha vuelto a pasar un mal momento en cuanto a salud. Hace tres años se le diagnosticó un cáncer de ovario y por este mismo motivo ha tenido que ser operada de urgencia tras una revisión. Ahora mismo se encuentra ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, el lugar donde ha sido operada.

La periodista se mantuvo en silencio durante todo el día salvo para repostear una historia de un shooting de Slowlove, la marca que comparte con su amiga Isabel Jiménez. No ha querido hablar directamente sobre la intervención, pero ha utilizado otro tipo de lenguaje. Ya de madrugada ha publicado en Instagram una captura de pantalla de Poquito, la canción de Valeria Castro. “Yo me conformo con poquito que tanto no necesito”, dice el estribillo de la canción.

Sara ya se había declarado fan de la cantante canaria cuando pudo entrevistarla para el programa Que siga el baile, de Radio Marca, en el que colaboraba la pasada temporada. “Un día escuchas una voz y una canción que te abrigan como hacía tiempo que nada lo hacía y otro tienes la suerte de estar sentada con su autora, disfrutándola en acústico a menos de un metro de distancia. Emocionándote y dando las gracias por que existan mujeres como ella”, explicó Sara Carbonero.

La presentadora está recibiendo el apoyo de su círculo más cercano en estos duros momentos. A pesar de que se encuentra bien y recuperándose, su amiga Isabel Jiménez no se ha separado de ella e incluso se le ha visto llevando flores al hospital. Como es obvio, su madre y su hermana también se encuentran allí para ella. Irene Carbonero fue madre a principios de año y, debido a la ausencia de Iker Casillas que se encuentra en Qatar por la celebración del Mundial, se está encargando de cuidar a los hijos de ambos.

Sin embargo, sorprende la falta de Nacho Taboada, actual pareja de Sara Carbonero. No se ha visto al cantante en ningún momento desde que la periodista lleva ingresada tras su operación.