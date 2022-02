Ana Mena está haciendo realidad uno de sus mayores sueños, tanto a nivel personal como profesional. Siempre ha reconocido que uno de los grandes recuerdos de su infancia es ver el festival de ‘Sanremo’ junto a sus padres y, ahora, ella es una de las participantes de esta nueva edición del mítico certamen musical italiano.

Y es que, por fin, este 2022 ha tenido la oportunidad de hacer realidad este deseo. Ana Mena, el pasado martes 1 de febrero, pisó con fuerza el escenario de ‘Sanremo 2022’ para interpretar ‘Duecentomile ore’. Una decisión que, como era de esperar, no ha estado exenta de polémica. ¿La razón? Si gana ‘Sanremo’ podría representar a Italia en ‘Eurovisión 2022’.

Lo que muchos no recuerdan es que ganar el certamen italiano no te obliga a tener que representarles en el festival europeo si resultas vencedor. Por lo tanto, para que Ana participe en el concurso que tendrá lugar en Turín, se tienen que dar dos premisas: que Ana Mena gane ‘Sanremo’ y que quiera ir a ‘Eurovisión 2022’. A pesar de todo, lo cierto es que la malagueña no es la única española que ha participado en ‘Sanremo’ a lo largo de todos estos años. Es el momento perfecto para hacer un repaso a esos artistas, canciones y actuaciones.

Los Bravos – ‘Uno come noi’ (1967)

El grupo español fueron los primeros españoles en la historia en participar en ‘Sanremo’ y lo hicieron tan solo un año después del lanzamiento de ‘Black is black’. Un éxito que les sirvió de poco puesto que quedaron eliminados en el corte de la final, por lo que no pudieron actuar en esta entrega. Por aquel entonces, al concurso se presentaban artistas en parejas y la victoria era compartida. De ahí que Los Bravos participaran con Milva, mítica cantante italiana.

Aguaviva – ’13.Storia D’Oggi’ y ‘Ciao Amico Ciao’ (1971, 1972)

En el último año donde se competía en parejas en ‘Sanremo’, esta banda actuó con Albano Carrisi y obtuvieron la octava posición. Cabe destacar que este grupo estaba formado por 32 integrantes pero, para el festival italiano, tan solo acudieron 12 integrantes. Les fascinó tanto la experiencia en ‘Sanremo’ que volvieron a presentarse al año siguiente, aunque no consiguieron colarse en la gran final.

Mocedades – ‘Addio Amor’ (1973)

La curiosidad de esta participación es que el grupo español se presentó a ‘Sanremo’ el mismo año que fueron representantes de España en ‘Eurovisión’. Eso sí, obtuvieron resultados bastante diferentes ya que en el certamen italiano no llegaron a la final mientras que en ‘Eurovisión’ consiguieron la segunda posición con ‘Eres tú’.

Bertín Osborne – ‘Eterna Malattia’ (1983)

Tuvieron que pasar 10 años para que, de nuevo, un artista español participara en ‘Sanremo’. En esta ocasión fue Bertín Osborne, que consiguió la decimocuarta posición. ¡Pero no solamente eso! Sino también logró el premio de la crítica a la Mejor Voz Masculina de esa edición.

Las Ketchup y Danny Losito – ‘Single’ (2004)

El grupo andaluz consiguió la fama a nivel mundial gracias al lanzamiento de ‘Aserejé’ en el año 2002. Tan solo un par de años más tarde, no dudaron en aprovechar la oportunidad de participar en ‘Sanremo’ de la mano de Danny Losito con ‘Single’. De esta experiencia obtuvieron el puesto número 20 en la clasificación.

Raquel del Rosario y Luca Barbarossa – ‘Fino In Fondo’ (2011)

Este año fue clave, ya que Italia sorprendía a todos con su regreso a ‘Eurovisión’. Por lo tanto, Rafael Gualazzi se convirtió en el primer representante de este país en esta nueva etapa en el certamen europeo. Todo ello mientras Raquel del Rosario, vocalista de El Sueño de Morfeo, luchaba por conquistar ‘Sanremo’ junto a Luca Barbarossa.

Una participación que no estuvo exenta de polémica puesto que podría representar a Italia en ‘Eurovisión’, pero ella fue clara: “Nunca se me ocurriría ir a representar a un país que no es el mío”. Los dos lograron la octava posición y, dos años más tarde, ella representó a España en ‘Eurovisión’.

Ana Mena – ‘Duecentomile Ore’ (2022)

La artista malagueña ha hecho realidad este sueño, y eso es lo más importante de todo. La edición de este año tiene un listón muy alto, por lo que resultará complicado superar, al menos, ese octavo puesto cosechado en el pasado por Aguaviva y Raquel del Rosario. Sea como sea, ¡ella ya ha ganado con esta participación!