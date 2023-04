Sandra Barneda, entre lágrimas al escuchar a estas dos parejas de ‘La isla de las tentaciones’

Durante la noche del lunes 17 de abril se emitía en Telecinco la gala más esperada de La isla de las tentaciones. Por fin llegaba el momento donde las parejas se reencuentran y toman una decisión final. Éstas suelen ser bastante difíciles y emotivas, pues los concursantes se dan cuenta de lo que tienen al lado o lo que han perdido y lamentan haber sido infieles. En algunas ocasiones, las palabras que se dedican son tan bonitas, que incluso Sandra Barneda se emociona con su historia.

La primera fue la de Laura y Alejandro, pareja que estaba rota desde prácticamente el principio del programa. La joven tuvo una tentación muy fuerte con Saúl y aunque solo se han dado algunos besos, la experiencia le sirvió para descubrir que no estaba preparada para estar con su él. En la hoguera, Alejandro esperaba sentado a que Laura llegase, al verla no se levantó a saludar ni la miró a la cara. Tras una intensa pelea, llegó el momento de poner en valor sus sentimientos.

Alejandro se rompe hablando con Laura: «He sido su héroe pero ya no me necesita. Lo que más quiero es que seas feliz» 🍎 #Tentaciones13 | #LaIslaDeLasTentaciones13

«Ella sabía que era el amor de mi vida. Se lo he hecho saber en todo momento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho por ella, todo lo contrario. Me alegro de haberle enseñado cosas. He sido su héroe en su momento, pero ahora no me necesita», expresaba Alejandro muy emocionado. Al escuchar estas palabras, Laura no dudó en darle un abrazo y responderle como pudo: “Gracias por sacarme de la mierda en la que estaba. Fuiste mi héroe en su momento y tú lo sabes. Te quiero muchísimo”, decía entre lágrimas. Sandra Barneda se encontraba al fondo, mirándolos y llorando a la vez que ellos. Finalmente abandonaron la isla solos.

La otra pareja que le hizo pasar un mal trago a la conductora del programa fue la formada por Manuel y Lydia, estos comenzaron la hoguera bastante enfadados y echándose muchas cosas a la cara, pero finalmente acabaron marchándose juntos de la mano: “Con mi amuleto, Lydia”, “Con el amor de mi vida, lo tengo al lado”, fueron las palabras que se dijeron. Sandra Barneda al escucharles se derrumbaba y les deseaba lo mejor en su próxima etapa.