Sandra Barneda: el consejo a María José Galera, destrozada tras hablar de la muerte de su hija

Sandra Barneda entrevistaba a María José Galera en el plató de Pesadilla en el Paraíso tras haber salido como expulsada del concurso. La andaluza, que participó hace 22 años en Gran Hermano 1, quiso dar un cambio de imagen en esta nueva aventura. Sin embargo, sus compañeros creen que no se ha mostrado tal y como ella es y ha querido sincerarse con ellos.

«Hay algo que no olvidas nunca, lo intentas superar pero no se supera… Me he dado cuenta de que he dejado cosas en esa granja preciosa y que la pesadilla éramos nosotros. Pero he dejado allí la tristeza y me he traído mucho amor de los compañeros, animales y todo el equipo», comentaba haciendo alusión al fallecimiento de su hija de 17 años.

«No se supera, lo expreso todos los días en mi casa, con mis hijas, mi marido, mi familia y mis amigas… Ellos lo saben. Hay que disfrutar mucho de la vida y de lo que nos queda, pero otras veces se me viene el mundo encima y solo quiero que llegue el momento de irme con ella», decía entre lágrimas.

La presentadora Sandra Barneda no dudaba un segundo en apoyarla y mandarle todo su ánimo, además de lanzarle un mensaje muy necesario en la sociedad actual: «Se tapa mucho la tristeza en esta sociedad y quiero decir que esto no es un acto de exhibicionismo sino de valentía. Forma parte de la vida que pasen estas desgracias y hay que hablar de salud mental. Hay que seguir luchando para ser cada día más feliz o tratar de serlo», mientras las dos se daban un fuerte abrazo.

Pero no todo terminaba ahí pues esta comentaba que cuando se vive una tragedia así es muy difícil dejar de pensar en eso y no darle vueltas a la cabeza continuamente: «Hay que buscar ilusiones pequeñas y agarrarse a ellas, has hecho un buen concurso», le decía mientras añadía que se ha llevado todo el cariño de la gente, tanto los de casa como los allí presentes.