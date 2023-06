‘Sálvame’: Josep Ferre protagoniza una aparatosa caída mientras imitaba a Raquel Bollo

No es ningún secreto que, en los últimos meses, Josep Ferre se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Sálvame. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre que acudía al programa, conseguía sacar una sonrisa tanto a los colaboradores como a la audiencia. ¡Sus imitaciones no dejan indiferente a nadie!

En la nueva entrega de Sálvame del pasado martes, fuimos testigos de cómo Josep Ferre apareció en plató. En esta ocasión, se metió en la piel de Raquel Bollo. No solamente imitó su look y su forma de hablar, sino también la manera de comportarse. ¡Y hasta defendía a sus hijos a capa y espada como hace la diseñadora!

En esta ocasión, Josep Ferre tenía una misión muy concreta: encargarse de las bolas del sorteo para las entradas dobles del último programa de Sálvame que tendrá lugar el próximo viernes 23 de junio. Mientras sacaba un número del bombo, el imitador tuvo una inesperada y aparatosa caída.

El equipo de Sálvame se encontraba, en esos momentos, conectando en directo con el reportero José Antonio León, que se encontraba en Córdoba. Una conexión que se vio interrumpida, precisamente, por esta caída en plató del imitador. Él no tardó en decir, imitando la voz de Raquel Bollo, que se encontraba estupendamente.

Acto seguido, María Patiño quiso dirigirse a su compañero, como si realmente se tratase de Raquel Bollo. Pero antes, y metido en la piel de la diseñadora, el imitador aprovechó para hacer el siguiente comentario tras su aparatosa caída: “Me sorprende que, con todas las cosas que han pasado aquí, haya gente que le queden ganas de venir”. Además, añadió: “No se pierdan el último Sálvame, después vendré a la mesa a poner los puntos sobre las eles”.