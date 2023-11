‘Al salir de clase’ celebra su reencuentro con una sorpresa y sin Rodolfo Sancho

Los actores de Al salir de clase han vivido un reencuentro muy especial de forma improvisada del que los seguidores de la serie se han enterado una vez se ha producido. Entre los asistentes se encontraba Elsa Pataky, pero ha faltado Rodolfo Sancho, que también fue una de las caras de la serie.

Esta ficción dedicada al público juvenil se emitió en Telecinco entre los años 1997 y 2002, siendo una de las canteras de actores más famosas de nuestro país. Nombres como Pilar López de Ayala, Daniel Huete, Roberto Hoyas o incluso Carlos Sobera se volvieron estrellas de la noche a la mañana.

Antes de que Élite o Física o química tocasen temas como la homesexualidad, la religión y los problemas de la llegada a la edad adulta, esta ficción ya los abordó a finales de los años 90.

En aquellos momentos eran desconocidos, pero en ella dieron sus primeros pasos nombres muy conocidos en la actualidad: Pilar Castro, Carlos Sobera, Rubén Ochandiano, Daniel Huarte, Lucía Jiménez, Hugo Silva, Fran Perea, Sandra Blázquez, Carlos Castel, Elsa Pataky, Raquel Meroño, Félix Gómez, Pilar López de Ayala, Alejo Sauras, Leticia Dolera, Víctor Clavijo, Aurora Carbonell, Rubén Ochandiano, Miguel Ángel Muñoz, Paula Echevarría o Rodolfo Sancho, entre otros muchos.

Estrellas que triunfaron siendo jóvenes

Ahora será imposible reunir a un casting así, por lo que un reencuentro es lo más parecido a un capítulo de esta serie que se podrá producir. Pataky ha sido la gran sorpresa de esta reunión, que ha aprovechado una de sus muchas visitas a nuestro país para poder ver a los que fueron sus compañeros.

El que no ha podido estar por motivos de sobra conocidos ha sido Rodolfo Sancho. El actor, que siempre ha tratado de mantener su vida lejos de los focos de la prensa, fue padre precisamente cuando estaba comenzando a abrirse camino en el mundo de la actuación. En la escuela de interpretación conoció a Silvia Bronchalo, siendo Al salir de clase uno de los primeros trabajos para hacer frente a la paternidad de Daniel.

Aunque ha habido muchas más ausencias, la actriz Aurora Carbonell ha sido la encargada de publicar la foto con algunos de los actores juntos de nuevo. «¡Ey! ¡Estos chicos me suenan! My favorite people on the planet (Mi gente favorita del planeta)», ha escrito junto a la imagen que demuestra que aunque pasen los años su amistad sigue intacta.