Sale a la luz el motivo por el que Adela González se ausenta de ‘Mañaneros’: «Os cuento que…»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Adela González se ha convertido en una de las presentadoras de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que si hay algo en lo que ha destacado en este tiempo es, precisamente, en la enorme profesionalidad que desprende. Lo pudimos comprobar hace unos años en Sálvame, un formato que era completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora. Aun así, supo coger las riendas del proyecto, convirtiéndose en alguien verdaderamente imprescindible en el programa. Algo similar está sucediendo en el espacio que, desde hace años, presenta en La 1 de Televisión Española. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Mañaneros.

Cada mañana, Adela González acompaña a los espectadores del canal principal de RTVE para darles a conocer la última hora de numerosos sucesos que ocurren no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. La forma en la que da a conocer las noticias, por muy complicadas que sean, consigue cautivar a los televidentes. De ahí que, cada vez que se ausenta de su puesto de trabajo, ya sea por motivos personales o simplemente para disfrutar de unas merecidas vacaciones, los seguidores Mañaneros no pueden evitar preguntarse lo mismo: «¿Dónde está Adela?». Debido a esas ausencias —que son pocas, pero se notan— son varios los compañeros que han hecho titulares al respecto que no han convencido del todo a la presentadora. De hecho, a través de X (antes conocido como Twitter), ella misma se ha mostrado muy crítica con varios medios de comunicación.

De ahí que, para evitar cualquier tipo de suposición o malentendido, la propia Adela González haya querido utilizar su perfil oficial en la mencionada red social para aclarar las razones por las que, durante un tiempo, no la veremos presentando Mañaneros: «Para evitar ciertos titulares…», comenzó diciendo.

Y añadió: «Os cuento que, por motivos personales, me ausentaré un par de semanas de Mañaneros». Lejos de que todo quede ahí, la reconocida presentadora no quiso despedirse de sus seguidores en X (antes conocido como Twitter) sin lanzarles un mensaje muy claro y directo: «¡Feliz Semana Santa!».

Por lo tanto, esos son los motivos por los que Adela González, durante al menos dos semanas, se ausentará de Mañaneros, programa que habitualmente presenta con Javier Ruiz. Solamente quedará esperar a que pase ese tiempo que ella misma ha dado a conocer para volver a verla en la pequeña pantalla.