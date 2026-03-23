Las Cortes Valencianas instarán a Sánchez a derogar la obligatoriedad de las balizas V16: «Huele mal»

La Comisión de Obras Públicas, Vivienda, Infraestructuras y Transportes de las Cortes Valencianas ha aprobado este lunes la toma en consideración de la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Vox para instar al Gobierno a que deje de ser obligatorio que los conductores valencianos compren la baliza V16. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PP. Tanto los socialistas de Diana Morant, a su vez ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, como Compromís, socio de Sánchez en el Congreso, han votado en contra.

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 16 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) justificó la imposición de la baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero como único sistema para señalizar una emergencia en carretera, basándose en un reglamento de Naciones Unidas que igualmente avala el triángulo, ahora prohibido.

En febrero, la Comisión Europea advirtió al Gobierno español sobre la ausencia de comunicación a las autoridades comunitarias de la imposición de la baliza V16. Bruselas, en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca que el uso obligatorio de estos dispositivos de señalización se estableció mediante real decreto y «no ha sido notificado» según obliga la directiva 2015/15353.

Ahora, Vox ha llevado el caso hasta las Cortes Valencianas a través de su portavoz de Obras Públicas, Miguel Pascual, quien ha destacado que «nos obligan a comprar una baliza cuya idoneidad y eficacia no están plenamente garantizadas desde un punto de vista técnico».

Miguel Pascual ha recordado que Vox ya exigió en noviembre la suspensión «inmediata» de la citada baliza «hasta que existan estudios técnicos y forenses que acrediten sin ningún ápice de dudas su eficacia en cuestiones reales de visibilidad y climatología adversa, como pudiese ser encontrarse parado en el arcén en una fuerte tormenta. Pero, sobre todo, que certificase la seguridad vial. Y que esta baliza fuese la mejor de las opciones a tal efecto».

Para Vox, todo el tema relacionado con las citadas balizas «huele mal, muy mal». Porque, según ha explicado Miguel Pascual, el Gobierno «ha obligado a 35 millones de conductores a su compra sin tener todos los informes». Vox se pregunta «¿Por qué el Gobierno tenía tanta prisa en todo esto?», por qué España «ha sido el único país de la Unión Europea que ha obligado a sus conductores a comprarlas» y por qué el Gobierno contradijo la directiva europea al no notificar el reglamento técnico a la UE. Y se pregunta también: «¿Si un vehículo de otro Estado miembro de la UE queda varado en un arcén de las carreteras españolas, ese no tiene obligación, pero sí está circulando por ellas?».