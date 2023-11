Adela González hace público el problema que sufre: «Soy amaxofóbica»

Adela González se ha convertido en una de las presentadoras estrella del momento en la televisión tras su paso por Sálvame. La vasca está de enhorabuena con el reciente estreno de Más vale sábado, el nuevo programa de laSexta, motivo por el que pasó por Akelarre, el programa de ETB de entrevistas presentador por Nerea Garmendia, Ana Goitia y Tania Llasera.

La autonómica fue durante muchos años su casa, tanto que en ella descubrió el gran problema que sufre desde hace años. Allí presentó programas que para los espectadores vascos están en el recuerdo gracias a nombres como Lo que faltaba, Mójate, Pásalo y Consumidores.

«Me he enterado de que tú eres ataxofóbica», decía Garmendia en mitad de la charla, un dato que solo sus más cercanos conocen. «Es amaxofobia», corregía la invitada, antes de explicar de qué se trata esa enfermedad con un nombre tan complicado.

«Tengo un miedo atroz a conducir. Yo me saqué el carné con 18 años. Cogí el coche para ir con mi familia… a donde fuéramos, sin ningún miedo. Me saqué todo a la primera. ¡Fenomenal!», comenzó.

Pero la vida como conductora de la presentadora se comenzó a torcer poco tiempo después de ponerse al volante. «Me iba a poner en otro carril se me olvidó mirar por el espejo y ¡Píii!». Pese a que todo se quedó en un susto y nadie sufrió ningún accidente, esa experiencia le cambió la vida: «Pero ahí me entró el miedo, no de qué me puede pasar a mí sino de qué puedo hacer a las otras personas. Me dio un miedo atroz, y tengo pánico».

Por su trabajo, precisamente en ETB, tuvo que seguir utilizando el coche para acudir a ruedas de prensa, camino que por suerte tenía controlado y era el único que podía hacer con cierta seguridad. El problema lo tenía al llegar, ya que aparcar tampoco era uno de sus fuertes, entonces decidió utilizar el ingenio para salvar esas situaciones dejaba el coche y les decía a los policías municipales: «‘Tenemos dos opciones: o te lo llevas y me pones una multa, o me lo aparcas’. Y entonces me lo aparcaban».