Dos muertos tras chocar un avión de Air Canada en el aeropuerto de LaGuardia

Un avión de la aerolínea Air Canada ha colisionado este lunes con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia dejando dos muertos y al menos dos heridos. El suceso se produjo en torno a las 23:40 horas (hora local) y provocó el cierre inmediato de las instalaciones aeroportuarias.

La administración de LaGuardia ha precisado en un comunicado difundido en sus redes sociales que el aparato involucrado es «un vuelo de Jazz Aviation operado en nombre de Air Canada», y que este chocó con «un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos que respondía a otro incidente» en el momento de la colisión.

La administración del aeropuerto ha subrayado que «se activaron de inmediato los protocolos de respuesta ante emergencias» y que «el aeropuerto permanece cerrado para facilitar la respuesta de los servicios de emergencia y permitir una investigación exhaustiva».

El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria ha indicado que está «colaborando estrechamente con nuestras aerolíneas asociadas y con las autoridades federales», y ha prometido proporcionar actualizaciones adicionales a medida que se disponga de más detalles sobre lo ocurrido.

Por su parte, la Policía de Nueva York ha advertido en sus redes sociales que «todas las calles y salidas de autopista que van al aeropuerto están cerradas de forma indefinida» a consecuencia del incidente. En el mismo mensaje, las fuerzas del orden han instado a la ciudadanía a esperar retrasos y a evitar la zona «dentro de lo posible».

Jazz Aviation, la operadora del avión siniestrado, ha confirmado su implicación en el accidente y detalló que «la lista preliminar de pasajeros indica que el aparato trasladaba 72 pasajeros y cuatro tripulantes», aunque ha precisado que este dato «está sujeto a confirmación». La compañía ha prometido ofrecer más información «en cuanto sea posible».