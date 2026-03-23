Avance de ‘Casados a primera vista’: llega el final de la temporada con un programa en directo

Aterrizó en Telecinco como una de las grandes apuestas de la temporada en Mediaset España, y vaya si ha sido todo un acierto. Casados a primera vista es un formato que muestra cómo personas que no se conocen de nada son capaces de pasar por el altar para unir sus vidas en matrimonio. Casados con un completo desconocido, pero que, según diversos test y pruebas, podría ser tu alma gemela. Una travesía de infarto que ha sido seguida, cada lunes, por miles de espectadores. Y es que, tal y como se ha podido ver, ha habido muchos momentos complicados en las parejas.

Sin embargo, como toda buena historia que se precie, Casados a primera vista también tiene que llegar a su final. Tal y como se ha comunicado, Carlos Sobera se reunirá con los protagonistas para descubrir qué ha sido de ellos durante todo este tiempo. ¿Siguen juntos o han decidido separar sus caminos? Recordemos, la experiencia fue grabada hace unos cuantos meses, por lo que mucho ha podido pasar desde entonces. Eso sí, el reencuentro de esta noche sí será en absoluto directo. Por lo tanto, no hay ediciones. Cualquier cosa puede suceder y el presentador vasco será el encargado de capitanear la velada como maestro de ceremonias.

Según indica la organización de Casados a primera vista, han pasado tres meses desde que las parejas finalizaron la experiencia, pero el último capítulo de la historia no ha sido escrito todavía. De momento, no se puede realizar ningún avance de lo que sucederá en el programa de esta noche. Pues, como comentábamos en líneas anteriores, será en riguroso directo.

¿Cuándo se emite la gran final de ‘Casados a primera vista’?

Para continuar viendo Casados a primera vista, tan solo hay que sintonizar el canal de Telecinco en la televisión. De esta manera, a partir de las 23:00h (una hora antes en las Islas Canarias), los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar del formato.

En el caso de no contar con una televisión, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity, el espectador tiene la oportunidad de ver todos los contenidos que ofrece el grupo de comunicación. Y es que ver Casados a primera vista donde y cuando se desee es posible con esta plataforma. Eso sí, para su uso y disfrute es necesario realizarse una cuenta y registrarse. Un método que tan solo nos llevará unos minutos y que es totalmente gratuito.