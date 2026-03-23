Emma García, obligada a paralizar ‘Fiesta’ por una mujer del público: «Lo estoy pasando mal»

Este fin de semana, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de nuevas entregas de Fiesta, presentadas por Emma García. Como suele ser habitual en este programa, no solamente tratan cuestiones que tienen que ver con el mundo del corazón, sino también con sucesos. En un momento dado de la tarde, la propia Emma García se vio obligada a interrumpir el devenir del programa como consecuencia de lo que le estaba sucediendo a una mujer que se encontraba entre el público. ¿El motivo? Estaba sintiendo un profundo malestar por el tema que estaban tratando en esos momentos. Nos referimos al juicio a una funeraria de Valladolid, acusada de sustituir los ataúdes de los fallecidos justo antes de la cremación con el objetivo de limpiarlos y revenderlos. Una práctica que había dejado ya más de 140 víctimas.

En el plató de Fiesta se encontraba Manuel Monterde, uno de los afectados. Por lo tanto, durante su paso por el programa, detalló en qué punto se encontraba, actualmente, su caso. A pesar de todo, su discurso se vio interrumpido por Emma García, que no tuvo reparos a la hora de detener el programa al ver lo que estaba sucediendo entre el público. «Perdonad, yo te estaba escuchando, pero a la vez estaba viendo a una señora que pensaba que le estaba pasando algo», comenzó diciendo la presentadora de Fiesta. Lejos de que todo quede ahí, no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Me he ido a preguntarle porque estaba mirando hacia abajo, superconcentrada… Me he preocupado», comunicó la vasca, visiblemente afectada por lo que estaba sucediendo.

Al ser preguntada por Emma García, la mujer no tuvo reparos a la hora de dar a conocer los verdaderos motivos de su malestar: «Me da muchísimo miedo. Todo lo que sea relacionado con la muerte, no soy capaz». Por si fuera poco, quiso dar muchos más detalles sobre lo que estaba sintiendo: «Mi marido falleció hace dos años y no fui capaz de asomarme», reconoció.

Gracias a la confianza que le estaba brindando la presentadora de Fiesta, la señora del público quiso sincerarse aún más al respecto: «Cada vez me da más miedo. Todos los sitios cerrados, oscuros, no, no. Y de los muertos ya no quiero ni hablar. Nunca he visto un ni quiero», explicó, visiblemente afectada. Y añadió: «No soy capaz, por más que lo he intentado, de asomar un poco a mirar. Lo paso fatal», admitió.

Poco después, Emma García regresó a la mesa de debate, pero, tan solo unos segundos después, volvió a reaccionar debido a la situación de la mujer: «Ella no está. Vamos a hacer una cosa, porque lo estoy pasando mal: llevadla por Telecinco a dar una vuelta y luego ya que entre», afirmó. La mujer abandonó rápidamente el plató, diciendo lo siguiente: «Yo no estoy, no». Un contratiempo que, como es de esperar, no pasó desapercibido entre los allí presentes, pero tampoco entre los espectadores de Telecinco. Por suerte, la vasca supo reaccionar a tiempo al darse cuenta de que algo estaba ocurriendo entre el público.