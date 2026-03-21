Sale a la luz el accidente de Emilia Clarke rodando escenas de sexo: «No se rompió, solo se salió un poco»

Indiscutiblemente, Emilia Clarke se ha convertido en una de las actrices más queridas, reconocidas y cotizadas de Hollywood. A lo largo de su carrera profesional, la artista, de 39 años, ha logrado hacerse un hueco en la industria interpretativa. Numerosos proyectos que han ayudado a alzar su nombre, algunos más que otros. Por lo tanto, como actriz, podría decirse que ha tenido escenas de todo tipo, pero si hablamos de planos íntimos que forman parte de la trama, la serie de Ponies se lo ha puesto un poco complicado. Pues, el rodaje de las escenas sexuales ha sido tan intenso que sus costillas han salido mal paradas.

La artista le ha concedido una entrevista a The Wrap donde se ha sincerado y ha confesado que ha tenido que «hacerlo mucho» durante las grabaciones de la serie. La producción llegó a nuestro país el pasado 30 de enero y narra la historia de dos esposas de agentes de la CIA. La trama se sitúa en la Guerra Fría y muestra cómo los maridos de las protagonistas mueren en extrañas circunstancias. Un duro golpe para ellas, por obvias razones, y que las lleva a investigar lo sucedido. Por ello, deciden adentrarse por su cuenta en el espionaje ruso para descubrir la verdad.

La actriz Emilia Clarke se sincera: «Fueron tres hombres en pocas horas»

Emilia Clarke, como Bea en la historia, se ve en la tesitura de seducir a un operativo de alto nivel del KGB. Pues, es la mejor manera de infiltrarse en sus negocios. Fue así cuando llegó el turno de la actriz de grabar escenas íntimas. «Fueron tres hombres en pocas horas», contó la artista en la entrevista.

«Sigue trayéndolos. Yo me voy a sentar aquí y tú los vas a traer y vamos a fingir que tenemos sexo», explicó la secuencia entre risas. Pero, aunque pueda parecer que las escenas son fáciles de grabar. La realidad es que Emilia Clarke tuvo que realizar tal esfuerzo físico que se lesionó gravemente. «Ese día me rompí una costilla», confesó.

«Yo estaba allí porque tenía una escena después de ti. Y uno tras otro, estos hombres iban saliendo para intentar quitarse el maquillaje. Yo les pregunté: ‘¿Qué tal os fue?’. Y ellos estaban como: ‘Genial’», contó Haley Lu Richardson, su compañera de elenco, por su parte.

‘Ponies’ ha sido un gran reto para Emilia Clarke

Emilia Clarke fue atendida por el equipo médico. Pero, cuando le preguntaron cómo se había hecho tal lesión, fue honesta. «¡Sexo! ¡Tres veces!», cuenta que le respondió. Afortunadamente, la rotura de su costilla no fue grave. «No se rompió del todo, solo se salió un poco», indicó. Pues, intentó quitarle hierro al asunto.

Recordemos, Emilia Clarke grabó también escenas sexuales muy variadas durante su interpretación de Daenerys Targaryen en Juego de tronos. Pero, su papel en Ponies le ha requerido un esfuerzo arrollador. Según ha relatado, el rodaje de las escenas era más largo, había varios actores involucrados y debía repetirse durante horas. Pues, se grabaron todos los ángulos posibles. Sin lugar a dudas, un percance que nunca olvidará.